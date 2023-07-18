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İstanbul'da konut fiyatları 4 milyon liraya çıktı!

Geçen yıl haziranda İstanbul'da ortalama konut satış fiyatı 2.1 milyon lira iken, Haziran 2023'te 2 katına çıkarak 4 milyon liraya yaklaştı

Haber Giriş : 18 Temmuz 2023 08:46, Son Güncelleme : 18 Temmuz 2023 09:05
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İstanbul'da konut fiyatları 4 milyon liraya çıktı!

Konut fiyatlarının sürekli yükseldiği Türkiye'de, Endeksa tarafından yapılan bir araştırmaya göre 2023 Haziran ayı itibarıyla konut satış fiyatı Türkiye genelinde ortalama 2 milyon 539 bin lira olarak belirlendi.

2022 Haziran ayında Türkiye genelinde ortalama konut fiyatı 1 milyon 317 bin lira olarak kaydedilmişti.

Özellikle İstanbul'da konut fiyatlarındaki artış daha belirgin hale geldi. Mayıs ayında İstanbul'da ortalama konut fiyatı 3 milyon 557 bin lira olarak ölçüldü. Bu da bir aylık süreçte 400 bin liranın üzerinde bir artışa işaret ediyor.

Türkiye genelinde ise 2023 Mayıs ayında konut fiyat ortalaması 2 milyon 452 bin lira olarak kaydedilmişti. Bu da bir aylık süre içerisinde konut fiyatlarının 100 bin liranın üzerinde yükseldiğini gösteriyor

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