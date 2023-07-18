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Ronaldo'dan tartışma yaratan Türkiye Ligi yorumu

Hazırlık maçında Al-Nassr, Celta Vigo'ya 5-0 yenildikten sonra, Suudi ekibin oyuncusu Cristiano Ronaldo'nun Türkiye Ligi yorumu tartışmalara neden oldu. 38 yaşındaki yıldız Suudi Arabistan Pro Ligi'nin Türkiye Ligi'ni geçeceğini öne sürdü.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 18 Temmuz 2023 09:10, Son Güncelleme : 18 Temmuz 2023 09:41
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Manchester United sonrası sürpriz bir şekilde Al-Nassr'a imza atan Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan Ligi övgülerine devam ediyor.

Hazırlık maçında Celta Vigo'ya 5-0 mağlup olan Al-Nassr'da Cristiano Ronaldo'nun Türkiye Ligi sözleri tartışma yarattı.

"SUUDİ LİGİ 1 YIL İÇİNDE TÜRKİYE LİGİ'Nİ GEÇECEK"

Farklı mağlubiyetin ardından konuşan Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan Ligi'ni bir kez daha övdü.

Sözlerinin devamında iddiasını büyüten Portekizli yıldız, Suudi Arabistan Ligi'nin 1 yıl içinde Türkiye ve Hollanda Ligi'ni geçeceğini dile getirdi.

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