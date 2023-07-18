Polisten kaçan sürücü, bisikletliye çarptı! Kadıköy'de korkunç kaza

Çarpmanın şiddetiyle yola fırlayan bisiklet sürücüsü ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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