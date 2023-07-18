Belediye'de 'yolsuzluk' operasyonu: Başkanın yeğeni tutuklandı
Erzurum'un Horasan ilçesinde yolsuzluk operasyonunda bir kişi tutuklandı. Tutuklanan İ. Aydın, belediyenin kasasına girmesi gereken 1.5 milyon lirayı zimmetine geçirmekle suçlanıyor
Haber Giriş : 18 Temmuz 2023 10:09, Son Güncelleme : 18 Temmuz 2023 10:17
Horasan Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk operasyonu yapıldığı ortaya çıktı. Yürütülen soruşturma kapsamında Belediye Başkanı Abdülkadir Aydın'ın yeğeni tutuklandı. Belediyede, İdari ve Mali Hizmetler Müdürü olarak görev yapan İ. A. dün akşam tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Yaklaşık 1,5 bin lirayı zimmetine geçirmekle suçlanan İ. A., savcılık sorgusu sonrası sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Aydın, hakimlik tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İddiaya göre, yeğeninin gözaltına alınmasından bir gün önce, Başkan Aydın, bu kişi hakkında suç duyurusunda bulundu. Gözaltına alınan Aydın'ın ise ifadesinde, aldığı paralardan başkanın bilgisi ve onayı olduğunu öne sürdü.