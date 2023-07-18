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Sabah Gazetesi: FETÖ yeni bir sinsi plan içinde

Fetullahçı Terör Örgütü'nün 7 yıl önce başlattığı hain darbe girişiminin etkileri yıllar geçse de hala devam ediyor. Türkiye 15 Temmuz'da 251 vatan evladını katleden bu hain yapı ile mücadelesini hala kararlılıkla sürdürmekte. SABAH Gazetesi yazarı Mahmut Övür FETÖ'nün içerisindeki iktidar mücadelesini ve yürüttükleri yeni sinsi planını anlatan bir yazı kaleme aldı. İşte Övür'ün o yazısı

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 18 Temmuz 2023 11:12, Son Güncelleme : 18 Temmuz 2023 11:15
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Sabah Gazetesi: FETÖ yeni bir sinsi plan içinde


15 Temmuz darbe ve işgal girişiminin üzerinden tam 7 yıl geçti. Türkiye hala bu darbeyi yapan FETÖ'yle mücadeleye son noktayı koymuş değil. Mücadele içeride ve dışarıda sürüyor, daha da sürecek...

Sürecek, çünkü arkasındaki ABD dahil hiçbir küresel güç o kirli yapıdan vazgeçmiş değil. O kirli yapı da iç çöküntü ve iç çatışma yaşamasına rağmen her defasında bir gerekçe bularak ayakta kalmayı, çatışmayı başka yöne çevirmeyi başarıyor.



Zaten örgüt içinde çatışan taraflardan hiçbirinin FETÖ elebaşı Gülen'i karşısına alamaması işi uzatırken, araya da Türkiye'de yapılacak seçimlerin girmesi onların yeniden umutlanmalarına yol açıyor.

14-28 Mayıs seçimleri FETÖ'cüleri öyle heveslendirmişti ki 2021'de birbirlerini darbecilik ve yolsuzlukla suçlayanlar, kavgayı erteliyor, seçimlerde Kılıçdaroğlu'nun kazanacağına ve Türkiye'ye döneceklerine inanıyordu.

FETÖ yeni bir sinsi plan içinde mi? 2 farklı gruba şimdi de onlar eklendi
Dikkat ederseniz, bir iki gündür yine FETÖ içindeki iktidar kavgası medyaya düştü. Daha önce bu köşede ayrıntılarıyla yazmıştım, FETÖ'nün sosyal medya sorumlusu Osman Şimşek ile özel kalemi Cevdat Türkyolu arasında yolsuzluk iddialı-tokatlı bir kavga çıkmış, Şimşek Teksas'a sürgün edilmişti.

İşte o kavganın aktörlerinden Şimşek, seçimlerden sonra piyasaya çıkıyor, FETÖ'yü dolaylı hedef alan imalı açıklamalar yapıyordu.

Mesela, "Çok fazla mı siyasallaşmıştık?" sorusuna şöyle cevap veriyordu:
"Buna hayır diyemeyeceğim. Çizginin korunabildiğini söyleyemem."

Şimşek, bu mektupları FETÖ elebaşı Gülen'in yakınında yer alan Mehmet Değerli diye birinin uydurduğunu ve darbeci askerleri buna inandırdığını dolambaçlı da olsa söylüyordu.


Gülen'in "karakutusu" Cevdet Türkyolu ile kavgasını da doğruluyordu:
"Adımın geçtiği hadiseler doğruysa sesim çıkmaz. Ama yalansa sizi tekzip ederim. Bu kadar basit."

Gülen'in örgüt tabanında "Mehdi" ilan edilmesiyle ilgili "her şeyi bilemeyeceği, fikirlerinin yönlendirilebileceği" gibi çarpıcı bir değerlendirme de yapıyordu.


Bu açıklama örgüt tabanında nasıl yankılanır bilemem ama temcit pilavı gibi sürekli söyledikleri, 15 Temmuz darbe girişimi öncesi dönemin Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar tarafından gönderildiğini iddia ettikleri mektupların da yalan olduğunu ortaya koyuyordu.

Şimdi soralım: Peki FETÖ'nün önemli isimlerinden Osman Şimşek, ne oldu da 2021'de yaşanan kavgadan iki yıl sonra konuşuyor?

Şimdi bu gruplara yeni bir ekip daha eklenmiş: Şimşekçiler...

FETÖ'yü iyi bilenlerin yorumu şöyle:


FETÖ yeni bir sinsi plan içinde mi? 2 farklı gruba şimdi de onlar eklendi
Kirli örgüt içinde iki farklı yapı olduğu biliniyor. 17 Nisan 2021'de bu köşede aynen şunları yazmıştım:
"Bir yanda Cevdet Türkyolu ve Mustafa Özcan'a sahip çıkan İsmail Büyükçelebi, Abdullah Aymaz, Mustafa Yeşil ve Ekrem Dumanlı gibi bilinen FETÖ'cüler var, öte yanda ise gazeteci Ahmet Dönmez'e destek verip yolsuzlukları ve çeteleşmeyi eleştiren Önder Aytaç, İhsan Yılmaz ve Prof. Dr. Elvan Aktaş gibi isimler."

Bu arada son bir haber de Pensilvanya'dan verelim: FETÖ elebaşı Gülen, konuştuğu hiç kimseyi tanımıyormuş...

Acaba Şimşek, şimdi FETÖ içinde bir grup oluştuğu için mi konuştu yoksa FETÖ'nün yeni sinsi bir plan içinde olduğunu ima ederek uyarı mı yaptı?

"Osman Şimşek mağdur olunca örgüt içinde Şimşekçiler diye bir grup oluştu. O da her gittiği yerde, 'Ben darbe olacağını bilseydim daha cesaretli olurdum' diye açıklamalar yaparak çevresini genişletiyor."

"Bu da nereden çıktı?" demeyin, içeride daha yeni seçimden yenik çıkan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu gibi dışarıdaki FETÖ'cüler de ısrarla "erken seçim"den ve geri dönüşten söz ediyor ve bunu da ciddi ciddi tartışıyorlar.

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