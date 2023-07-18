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MEB'den 'ruhsatsız' eğitim kurumlarına 'ceza' uyarısı

Milli Eğitim Bakanlığı, ruhsat almadan izinsiz eğitim faaliyeti yürüttüğü tespit edilen merkezlerin ilgili mevzuat gereği hem kapatılacağı hem de kurumlara idari para cezası verileceği uyarısında bulundu- Ruhsata aykırı eğitim veya öğrenci barınma faaliyetlerinin tespiti halinde de yasal işlem yapılacak

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Temmuz 2023 11:16, Son Güncelleme : 18 Temmuz 2023 11:17
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MEB'den 'ruhsatsız' eğitim kurumlarına 'ceza' uyarısı

- Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ruhsat almadan izinsiz eğitim ve öğretim faaliyetinde bulunduğu tespit edilen "eğitim merkezi", "eğitim danışmanlığı", "kariyer rehberliği", "eğitim koçluğu", "koçluk merkezi" gibi merkezlerin hem kapatılacağı hem de kurumlara idari para cezası verileceği uyarısında bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzasıyla illere gönderilen yazıda, ilgili kanuni düzenlemelerle Türkiye'deki eğitim ve öğretim faaliyetlerinin devletin gözetim ve denetimi altında yürütüldüğü, resmi, özel ya da gönüllü her türlü kuruluşun eğitimle ilgili faaliyetlerinin Bakanlığın denetimine tabi olduğu vurgulandı.

Yazıda, her türlü eğitim ve öğretim faaliyetinin Milli Eğitim Bakanlığının iznine ve denetimine tabi olduğu halde bazı iş yerlerinin gerekli izinleri almadan eğitim öğretim faaliyeti yürüttüğü yönündeki bilgilerin bakanlığa ulaştığı belirtildi.

İlgili kanunda, "uygun şekilde kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenmeyen yerleri kuran veya işletenlere brüt asgari ücretin 20 katı idari para cezası uygulanacağı" ve "bu yerlerin valiliklerce kapatılacağı yönünde" hüküm bulunduğu hatırlatılan yazıda, eğitim merkezi, eğitim danışmanlığı, kariyer rehberliği, eğitim koçluğu, koçluk merkezi, ödev evi/merkezi, test evi, eğitim rehberliği, öğrenci apartı, dil konuşma bozuklukları merkezi, konuşma terapisi, kekemelik tedavisi, etüt merkezi, matematik kulübü gibi adlar altında veya herhangi bir ad belirtilmeden bakanlık uhdesinde bulunan faaliyetlerin yürütüldüğünün tespit edilmesi halinde, ilgili kanuni düzenleme gereği bu yerleri kuran veya işletenlere idari para cezası verileceği ve bu faaliyetleri yürütmelerine hiçbir şekilde müsaade edilmeyeceği bildirildi.

Bu kapsamda, mülki idare amirlerince görevlendirilen milli eğitim müdürlüğü, ilgili belediye başkanlığı, defterdarlık, SGK il müdürlüğü, il özel idaresi, emniyet müdürlüğü ve mülki idare amirinin uygun gördüğü diğer kurumlardan yetkililerin katılımıyla oluşturulan izleme ve koordinasyon komisyonlarının çalışmalarına devam edeceği belirtildi.

- Ruhsata aykırı faaliyette de yasal işlem yapılacak

Bakanlığın yazısında, aynı yetkili idareler ile milli eğitim müdürlüklerince, ruhsat verilen iş yerlerinde, verilen ruhsata aykırı eğitim veya öğrenci barınma faaliyetlerinin yürütüldüğünün tespiti halinde ise ivedilikle yasal işlem yapılacağı, gerektiğinde bu yerlerin kapatılacağı, ruhsatlarının iptal edileceği uyarısı yapıldı.

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