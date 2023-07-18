Dolar 27 TL sınırına dayandı
Güne yükselişle başlayan dolar, günü 26,94 TL'den tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Temmuz 2023 17:14, Son Güncelleme : 18 Temmuz 2023 17:16
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, dün ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|PAZARTESİ
|SALI
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|26,3540
|26,3550
|26,9390
|26,9400
|Avro
|29,5850
|29,5860
|30,2800
|30,2810
|Sterlin
|34,6370
|34,7500
|35,8490
|35,9620
|İsviçre Frangı
|30,7650
|30,9200
|31,9170
|32,0770
|ANKARA
|ABD Doları
|26,3240
|26,4040
|26,9090
|26,9890
|Avro
|29,5450
|29,6250
|30,2400
|30,3200
|Sterlin
|34,5770
|34,7870
|35,7890
|35,9990