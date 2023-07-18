Cinsel istismar sanığına 21 yıl 10 ay hapis cezası verilerek tutuklandı

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığın, "cebir ve tehdit kullanarak 12 yaşından küçük mağdurun cinsel istismarı" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından toplam 21 yıl 10 ay 15 gün hapsine hükmetti.

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