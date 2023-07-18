Cinsel istismar sanığına 21 yıl 10 ay hapis cezası verilerek tutuklandı
Ankara'da küçük yaştaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen sanığa, 21 yıl 10 ay 15 gün hapis verildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Temmuz 2023 11:40, Son Güncelleme : 18 Temmuz 2023 11:42
Ankara 21. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın karar duruşmasına tutuksuz sanık A.T. ve taraf avukatları katıldı.
Savunması için söz verilen sanık A.T, suçlamaları reddederek beraat istedi.
Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığın, "cebir ve tehdit kullanarak 12 yaşından küçük mağdurun cinsel istismarı" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından toplam 21 yıl 10 ay 15 gün hapsine hükmetti.
Sanık, hükümle birlikte tutuklandı.
Kararın ardından duruşma salonunun önünde sanık ve mağdurun yakınları arasında arbede yaşandı. Taraflar, polis müdahalesiyle adliye dışına çıkarıldı.