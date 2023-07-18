MEB Din Öğretimi Genel Müdürlüğü '2023 Öğretmen Yaz Eğitim Etkinlikleri' başladı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 15 Anadolu imam hatip lisesinde 16 tema ve 22 programı içeren 2023 Öğretmen Yaz Eğitim Etkinlikleri, Anadolu imam hatip liseleri ve imam hatip ortaokullarında görev yapan öğretmenler ile temel eğitim ve ortaöğretim kurumlarında görev yapan din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenlerinin alan bilgisi ile öğretimi konusunda kişisel, mesleki gelişimlerine katkı sağlamak, motivasyonlarını yükseltmek amacıyla yapılıyor.

Etkinliklerde, ilmi, manevi, edebi, kültürel, sanatsal ve mesleki gelişim üzerine okumalar, seminerler, konferans ve söyleşiler, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerin bulunduğu programlar yer alıyor.

Din Öğretimi Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, öğretmenlerin akademik ve sosyal gelişimlerinin önemli olduğunu belirtti.

Gül, "Öğrencilerimizin gelişim ve başarı seviyesi biz eğitimcilerin birikimleriyle doğru orantılıdır. Elimizde ne varsa öğrenciye ancak o kadarını verebiliriz. Öğrencilerimizin vizyon ve misyon kazanmasında en önemli karakter olan öğretmenlerimiz, bu tarz etkinliklerin olumlu etkilerini kendilerinden ziyade öğrencileri üzerinde göreceklerdir." ifadelerini kullandı.

Eğitime katılan öğretmenlere ve ev sahipliği yapan okullara teşekkür eden Gül, etkinliğin 28 Temmuz'da sona ermesinin planlandığını kaydetti.