Bakanlık MKE'nin kapsül fabrikasındaki patlamayla ilgili inceleme başlattı

Bakan Işıkhan, yaptığı yazılı açıklamada, patlamada yaralanan işçilere geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Patlamayla ilgili, bakanlığın Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı bünyesindeki Kaza Araştırma Komisyonunca koordinasyon ekibi oluşturulduğunu belirten Işıkhan, şu bilgileri paylaştı:

"Konusunda yetkin iş müfettişleri, gerekli inceleme ve soruşturma kapsamında görevlendirilmiş olup, Rehberlik Teftiş Başkanı ve Başkan Yardımcıları, İş Sağlığı ve Güvenliği Başkan Yardımcısı olay yerine intikal ettirilerek gerekli incelemeler ivedilikle başlatılmıştır."