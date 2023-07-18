Bakanlık MKE'nin kapsül fabrikasındaki patlamayla ilgili inceleme başlattı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ'nin (MKE) Kayaş'taki kapsül fabrikasında gerçekleşen patlamayla ilgili inceleme başlatıldığını bildirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Temmuz 2023 13:55, Son Güncelleme : 18 Temmuz 2023 14:11
Bakan Işıkhan, yaptığı yazılı açıklamada, patlamada yaralanan işçilere geçmiş olsun dileğinde bulundu.
Patlamayla ilgili, bakanlığın Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı bünyesindeki Kaza Araştırma Komisyonunca koordinasyon ekibi oluşturulduğunu belirten Işıkhan, şu bilgileri paylaştı:
"Konusunda yetkin iş müfettişleri, gerekli inceleme ve soruşturma kapsamında görevlendirilmiş olup, Rehberlik Teftiş Başkanı ve Başkan Yardımcıları, İş Sağlığı ve Güvenliği Başkan Yardımcısı olay yerine intikal ettirilerek gerekli incelemeler ivedilikle başlatılmıştır."