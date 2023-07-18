Kastamonu'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şubeleri ile Taşköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ firarilerini yakalamaya yönelik çalışma yürüttü.

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