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Ölü bulunan Maseratili polis hakkında açılan davalar düştü

Kamuoyunda "Maseratili" polis olarak bilinen Hüseyin Tayfun Üçgül'ün hayatını kaybetmesi nedeniyle hakkında açılan dava düştü.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 18 Temmuz 2023 14:04, Son Güncelleme : 18 Temmuz 2023 14:05
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Ölü bulunan Maseratili polis hakkında açılan davalar düştü

İzmir-İstanbul Otoyolu'nda eşine ait Maserati otomobildeyken trafikte tartıştığı avukat Fatih Uzun'un bacağını kırmakla suçlanan ve kamyonetinde ölü bulunan, kamuoyunda "Maseratili" polis olarak tanınan Hüseyin Tayfun Üçgül'ün "alenen hakaret" ve "kasten yaralama" suçundan 6 yıl 10 aya kadar hapis istemiyle Soma 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan dava görülmeye başladı.

Tarafların katılmadığı duruşmada, mahkeme olaydan 81 gün sonra 11 Temmuz 2023 tarihinde, Hüseyin Tayfun Üçgül'ün hayatını kaybetmesini gerekçe göstererek, davanın düşmesine karar verdi.

NE OLMUŞTU?

Manisa Soma Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianameye göre, olay 22 Nisan saat 17.30 sıralarında İzmir- İstanbul otobanında meydana geldi. 34 BJC 892 plakalı otomobilin sürücüsü avukat Fatih Uzun ile 48 TC 377 plakalı aracın sürücüsü Hüseyin Tayfun Üçgül arasında trafikte tartışma çıktı.

Birbirleriyle küfürleşen taraflar, araçlarını yol kenarına çekerek tartışmayı sürdürdü. Fatih Uzun'un, Üçgül'e yumruk salladığı ancak isabet etmediği, Üçgül'ün ise Fatih Uzun'un dizine tekmeyle vurup yaraladığı, ardından da "Kimin kim olduğunu bilemezsin" dediği belirtildi. Fatih Uzun'un ise "Senin plakan TC, bütün cumhuriyet savcıları ve mafyalar benim elimde, bu yere düşmenin hesabını sana soracağım, bu iş burada bitmedi" diyerek tehdit ettiğine yer verilen iddianamede bu olaya tarafların eşlerinin de şahit olduğu aktarıldı. Fatih Uzun'un bacağının kırıldığı, olayla ilgili kamu davası açılmasına yeterli şüphe olduğu, Hüseyin Tayfun Üçgül'ün 'alenen hakaret' ve 'kasten yaralama' suçlarından yargılanması gerektiği iddianamede belirtildi. Dalaman İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli polis olan Üçgül hakkında 6 yıl 10 ay hapis istendi.

POLİSİN MAL VARLIĞI İNCELEMEYE ALINDI

Olayın ardından polis memuru Hüseyin Tayfun Üçgül hakkında İçişleri Bakanlığı'nca müfettiş görevlendirilerek, idari soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında polis Üçgül'ün görev yeri değiştirildi. Üçgül, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Amirliği'nden daha pasif bir birime alındı. Müfettiş, hem otoyolda gerçekleşen olayı hem de polisin mal varlığını incelemeye aldı.

ORMANDA KAMYONETTE CESEDİ BULUNDU

Geçen 11 Temmuz'da Muğla'nın Ortaca ilçesinin Gökbel Mahallesi'ndeki ormanda, park halindeki kamyonette direksiyona yatar vaziyette bir kişi olduğunu gören çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma görevlilerince tabancayla başına ateş ederek yaşamına son verdiği değerlendirilen kişinin 3 çocuk babası polis memuru Hüseyin Tayfun Üçgül, olduğu belirlendi. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Üçgül'ün cenazesi otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Üçgül'ün cenazesi, Gökbel Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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