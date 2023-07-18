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Bisiklet sürücüsünü çarparak öldüren gerçek fail tespit edildi...Aranıyor

Doğanay Güzelgün'ün kaldırıldığı hastanede vefat ettiği kaza sonrasında teslim olan M.C.Ç'nin asıl şüpheli olmadığı belirlendi- Polis ekiplerince kimliği tespit edilen firari şüpheli Temel Ü'yü yakalama çalışmaları devam ediyor

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Temmuz 2023 15:04, Son Güncelleme : 18 Temmuz 2023 15:20
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Bisiklet sürücüsünü çarparak öldüren gerçek fail tespit edildi...Aranıyor

Kadıköy'de bisiklet sürücüsü Doğanay Güzelgün'ün otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybettiği olaya ilişkin firari şüphelinin kimliği tespit edildi.

Bostancı Sahil Yolu'nda meydana gelen kaza sonrası M.C.Ç. isimli bir şüpheli olay yerine gelerek teslim oldu.

- Farklı bir kişi "Kazayı ben yaptım" diye teslim oldu

M.C.Ç'nin sorgusunda, Güzelgün'ün yaralı olduğunu düşünerek teslim olduğunu söylediği öğrenildi.

Polis ekipleri, ifadeler ve çevredeki MOBESE kameralarını da inceleyerek, kaçan şüphelinin M.C.Ç. olmadığını belirledi.

Kimliği belirlenen asıl firari şüpheli Temel Ü'yü yakalama çalışmaları ise sürüyor.

Öte yandan ekipler, araçta yaptıkları incelemelerde bir miktar uyuşturucu madde buldu.

- Olay

Sabah saatlerinde Kadıköy'de Kartal yönüne giden Temel Ü. yönetimindeki 34 GNE 745 plakalı otomobil, Bostancı Sahil Yolu'nda Doğanay Güzelgün'ün kullandığı bisiklete çarptı.

Ağır yaralanan Güzelgün, kaldırıldığı Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Kadıköy'deki kazada ölen bisiklet sürücüsü Güzelgün'ün arkadaşları polis merkezinde toplandı Polisten kaçan sürücü, bisikletliye çarptı! Kadıköy'de korkunç kaza

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