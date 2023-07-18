Yargıtay'dan Can Atalay'ın itirazına da ret

Yargıtay 4. Ceza Dairesi, Gezi davasında yerel mahkeme tarafından 18 yıl hapse mahkum edilen TİP milletvekili Can Atalay hakkındaki yargılamanın milletvekili seçilmesi nedeniyle durdurulması ve tahliyesine karar verilmesi yönündeki başvuruyu reddeden Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin kararını yerinde buldu. Daire, bire karşı dört oyla Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin kararına Atalay'ın avukatları tarafından yapılan itirazı reddetti.