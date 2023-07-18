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Adalet Bakanlığı memuru ve öğretmen Cilo buzullarında hayatını kaybetti

Hakkari'deki Cilo Buzulları bölgesinde iki gün önce çöken buz kütlesi altında kalan, arama çalışmaları sonucunda cesetlerine ulaşılan öğretmen Mehmet Aydın ve memur Hakime Koç'un cenazesi, memleketlerine gönderildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Temmuz 2023 20:46, Son Güncelleme : 18 Temmuz 2023 20:48
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Kent merkezi ile Yüksekova ilçesi arasında kalan bölgedeki buzullarda zaman geçirirken, şelaleye yakın noktadaki buzullarda meydana gelen çökme nedeniyle kaybolan Şırnaklı coğrafya öğretmeni Mehmet Aydın ile Adalet Bakanlığında memur olarak çalışan Hakime Koç'un aranmasına sabah yeniden başlandı.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü koordinesinde, Jandarma Arama Kurtarma, İstanbul, Bursa, Sakarya, Erzurum ile Van'dan gelen arama kurtarma ekipleri, çalışmalarını çökmenin yaşandığı noktada yoğunlaştırdı.

Sabah Koç'un cesedine ulaşıldı. Ekipler, aynı noktada Aydın'ın cesedini de buldu.

Ekiplerce çıkarılan cenazeler, askeri helikopterle Hakkari Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hayatını kaybedenlerin yakınları, hastane önüne geldi.

Bölgede arama ve kurtarma çalışmaları tamamlandı.

Valilikten yapılan açıklamada, merkeze bağlı Kırıkdağ köyü Cennet Cehennem Yaylası'ndaki Cilo Buzulları bölgesinde buz kütlesi altında kalan 2 kişiye, yürütülen arama kurtarma çalışmaları sonucunda ulaşıldığı belirtildi.

İki gün önce bölgeye gezi amacıyla giden 18 kişilik gruptaki 4 kişinin buzulların altında kaldığı, 2 kişinin yapılan çalışmalarla kurtarıldığı anımsatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hakkari Valiliğimiz koordinasyonunda JAK, UMKE, Polis Özel Harekat, Bursa, Sakarya, Erzurum, Van ve Hakkari AFAD ekiplerinin yoğun çalışmaları neticesinde, İstanbul'dan buzul ve mağara tecrübesi olan uzmanların da katıldığı çalışmalarla, kalan 2 vatandaşımızın cansız bedenlerine ulaşılmıştır. Kurtarma aşamasında görev alan tüm ekiplere teşekkür eder, vefat eden vatandaşlarımızın ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz."

- Cenazeler memleketlerine gönderildi

Hakkari Devlet Hastanesinde otopsi işlemleri tamamlanan Aydın'ın cenazesi memleketi Şırnak'a, Koç'un cenazesi de Kütahya'ya gönderildi.

AK Parti İl Başkanı Zeydin Kaya, hastane önünde bekleyen ailelerle bir araya gelerek, onlara başsağlığı dileğinde bulundu.

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