MSB: MKE Kapsül Fabrikasındaki yangın söndürülmüştür
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumunun (MKE) Kayaş'taki kapsül fabrikasında meydana gelen patlama sonrası çıkan yangının söndürüldüğünü bildirdi.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 18 Temmuz 2023 15:44, Son Güncelleme : 18 Temmuz 2023 16:11
Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan paylaşımda, "Bakanlığımıza bağlı Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketinin (MKE A.Ş) Kayaş/Ankara'da bulunan Kapsül Fabrikasında 18 Temmuz 2023 tarihinde yangın meydana gelmiştir. Yangın sonucu dört isçimiz yaralanmıştır. Derhal hastaneye sevk edilen yaralılarımızın sağlık durumları iyidir. Çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alınarak bölgenin emniyeti sağlanmış ve olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.