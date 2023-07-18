Zerrin Kılıç davasındaki 'beraat' kararını Başsavcılık istinafa taşıyacak

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Sanık Yılmaz S. hakkında 'kasten öldürme' suçundan Eskişehir 5.Ağır Ceza Mahkemesince yapılan yargılama neticesinde her ne kadar beraat kararı verilmiş ise de suçun sabit olduğu, delillerin mahkumiyete yeterli olduğu ve sanığın cezalandırılması gerektiği göz önünde bulundurularak mahkeme kararına karşı Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca 5.Ağır Ceza Mahkemesine müddeti muhafaza talebinde bulunulmuş olup, gerekçeli kararın tebliği sonrasında istinaf talebinde bulunulacaktır."

- Olay

Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi'nde, 21 Haziran 2022 akşamı bir apartmanın ikinci kat penceresinden düşen bir çocuk annesi Zerin Kılınç, kaldırıldığı Eskişehir Şehir Hastanesinde yaşamını yitirmişti.

Kentteki bir giyim mağazasında satış görevlisi olan Kılınç'ın ölümüyle ilgili gözaltına alınan erkek arkadaşı Yılmaz S, polis merkezinde ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılmıştı. Kadının ailesinin başvurusu üzerine savcılık tarafından soruşturma başlatılmış, yeniden gözaltına alınan Yılmaz S, "kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Eskişehir 5. Ağır Ceza Mahkemesinde dün görülen davanın karar duruşmasında, sanık Yılmaz S'nin "kasten öldürmek" suçundan üzerine atılı suçu işlediğinin kesin, somut ve inandırıcı delillerle sabit görülmediğinden, beraatına karar vermiş, "kadına karşı tehdit" suçundan 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılarak hükmün açıklanması geri bırakmıştı.