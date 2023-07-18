Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi 2. eleme turundaki rakibi belli oldu

Bakan Yumaklı açıkladı: Çanakkale'deki yangın kontrol altına alındı
Bakan Yumaklı açıkladı: Çanakkale'deki yangın kontrol altına alındı
Erdoğan, Katar Emiri Al Sani'ye Togg hediye etti
Erdoğan, Katar Emiri Al Sani'ye Togg hediye etti
CHP, Meclis'in olağanüstü toplanması için başvurdu
CHP, Meclis'in olağanüstü toplanması için başvurdu
Dünyanın en güçlü pasaportları belli oldu
Dünyanın en güçlü pasaportları belli oldu
Dolar 27 TL sınırına dayandı
Dolar 27 TL sınırına dayandı
Aynı ev, iki farklı fiyat! Eski Türk filmlerindeki hikayeler tekrar başladı
Aynı ev, iki farklı fiyat! Eski Türk filmlerindeki hikayeler tekrar başladı
İki bakanlık afet bölgesindeki çocukların eğitimi için işbirliği yapacak
İki bakanlık afet bölgesindeki çocukların eğitimi için işbirliği yapacak
Ankara'da toplu ulaşıma yüzde 57 zam
Ankara'da toplu ulaşıma yüzde 57 zam
Ege Üniversitesi eski Rektörü FETÖ'den tutuklandı
Ege Üniversitesi eski Rektörü FETÖ'den tutuklandı
Bakanlık MKE'nin kapsül fabrikasındaki patlamayla ilgili inceleme başlattı
Bakanlık MKE'nin kapsül fabrikasındaki patlamayla ilgili inceleme başlattı
Ana sınıfı, ilkokul ve ortaokula başlayacakların e-Kayıt sonuçları açıklandı
Ana sınıfı, ilkokul ve ortaokula başlayacakların e-Kayıt sonuçları açıklandı
Thodex dolandırıcısına savcılık 40 bin yıl hapis talep etti
Thodex dolandırıcısına savcılık 40 bin yıl hapis talep etti
MKE kapsül farbrikasında patlama, 4 kişi yaralandı
MKE kapsül farbrikasında patlama, 4 kişi yaralandı
MEB'den 'ruhsatsız' eğitim kurumlarına 'ceza' uyarısı
MEB'den 'ruhsatsız' eğitim kurumlarına 'ceza' uyarısı
Sabah Gazetesi: FETÖ yeni bir sinsi plan içinde
Sabah Gazetesi: FETÖ yeni bir sinsi plan içinde
Euro'da tarihi zirve: 30 TL'yi geçti
Euro'da tarihi zirve: 30 TL'yi geçti
Açık kapanmadı, yeni vergi artışları bekleniyor
Açık kapanmadı, yeni vergi artışları bekleniyor
Market ve pazara vergi artışı nasıl yansıyacak?
Market ve pazara vergi artışı nasıl yansıyacak?
İstanbul'da konut fiyatları 4 milyon liraya çıktı!
İstanbul'da konut fiyatları 4 milyon liraya çıktı!
Dışişleri Bakanlığı 50 destek personeli alacak
Dışişleri Bakanlığı 50 destek personeli alacak
Akaryakıt fiyatı arttı, LPG'ye dönüş başladı
Akaryakıt fiyatı arttı, LPG'ye dönüş başladı
Suudi Arabistan'da Togg sürprizi! Prens Selman koltuğa geçti
Suudi Arabistan'da Togg sürprizi! Prens Selman koltuğa geçti
EÜAŞ Genel Müdürlüğüne Zafer Benli atandı
EÜAŞ Genel Müdürlüğüne Zafer Benli atandı
MİT'ten kritik adım: Siber İstihbarat Başkanlığı kuruldu
MİT'ten kritik adım: Siber İstihbarat Başkanlığı kuruldu
Sıcaklıklar mevsim normallerinin 10 derece üzerine çıkacak
Sıcaklıklar mevsim normallerinin 10 derece üzerine çıkacak
Bakan Özhaseki: Kabinede İstanbul'un deprem hazırlığına dair sunum yapacağım
Bakan Özhaseki: Kabinede İstanbul'un deprem hazırlığına dair sunum yapacağım
Yerinde Dönüşüm projesine 3,5 saatte 2 bin 920 başvuru
Yerinde Dönüşüm projesine 3,5 saatte 2 bin 920 başvuru
20 ilin Cumhuriyet başsavcısı değişti
20 ilin Cumhuriyet başsavcısı değişti
Oto galericiler yasak dinlemedi: İkinci elde fiyatlar hala yüksek
Oto galericiler yasak dinlemedi: İkinci elde fiyatlar hala yüksek
Tutuklu cinayet şüphelisi, 'Şüpheden sanık yararlanır' ilkesiyle beraat etti
Tutuklu cinayet şüphelisi, 'Şüpheden sanık yararlanır' ilkesiyle beraat etti
Ana sayfaHaberler Spor

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi 2. eleme turundaki rakibi belli oldu

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turundaki rakibi, Litvanya'nın Zalgiris takımı oldu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Temmuz 2023 19:58, Son Güncelleme : 18 Temmuz 2023 20:23
Yazdır
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi 2. eleme turundaki rakibi belli oldu

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turundaki rakibi, Litvanya ekibi Zalgiris oldu.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının 1. eleme turu rövanşları, Struga-Zalgiris karşılaşmasıyla başladı.

Kuzey Makedonya'nın Struga takımı, 0-0 biten ilk maçın rövanşında Zalgiris'i konuk etti.

Ev sahibi ekip, Ibraimi'nin penaltıdan attığı golle 76. dakikada öne geçti. Fakat Zalgris, Kendysh'in 78 ve Radic'in (kendi kalesine) 84. dakikadaki golleriyle sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Zalgiris böylece 2. eleme turunda Galatasaray ile eşleşti. Sarı-kırmızılılar, ilk maçı 26 Temmuz'da deplasmanda, 2 Ağustos'taki rövanşı ise sahasında oynayacak.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber