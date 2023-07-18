Belediye çalışanları arasında silahlı kavga: 2 kişi öldü
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde belediye çalışanları arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Temmuz 2023 20:31, Son Güncelleme : 18 Temmuz 2023 21:39
Hamit Kaplan Caddesi'ndeki Körfez Belediyesi Teknik Hizmetler Müdürlüğü şantiyesinde güvenlik görevlisi olarak çalışan Kasım K. ile belediye personeli Tamer Y. arasında güvenlik kulübesi içerisinde henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Kasım K. ile Tamer Y. tabancayla yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan Kasım K. ile Tamer Y, kaldırıldıkları hastanelerde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.