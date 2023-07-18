Tekirdağ'da 40 dönüm buğday ekili alan yandı

Hayrabolu Belediye Başkan Vekili Kemal Kurt, AA muhabirine yangının kontrol altına alındığını ve bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Alevler rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı. Yangına müdahale eden mahalle sakinleri daha sonra durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

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