Trendyol Süper Lig'de derbi haftaları belli oldu

Trendyol Süper Lig 2023-2024 sezonunun fikstür çekimi, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşti. Fikstür çekimine TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, TFF Yönetim Kurulu Üyeleri, kulüp başkanları, kulüp temsilcileri ve sanat camiasından isimler katıldı. Ceren Gündoğdu'nun sahne aldığı gecede komedyen Hasan Tahsinoğlu da katılımcılara eğlenceli anlar yaşattı. Fikstür çekiminde ünlü isimlerden; Alişan, Seren Uzun, Bülent Serttaş, Birol Namoğlu, Gökhan Tepe, Sefo, Tahsin Hasoğlu ve Ömür Gedik yer aldı. Süper Lig, 5 Ağustos 2022 tarihinde oynanacak olan ilk hafta maçlarıyla başlayacak ve 28 Mayıs 2023 tarihinde son bulacak.

Bu sezon ligin ilk yarısı 18 hafta, ikinci yarısı ise 20 hafta olarak tamamlanacak. Ligin ilk yarısı 18. hafta sonunda tamamlanırken, ilk hafta 11-12-13-14 Ağustos'ta oynanacak maçlarla başlayacak. 23-24-25 Aralık'ta oynanacak maçlarla ligin ilk bölümü tamamlanacak. 5-6-7 Ocak'taki maçlarla ligin ikinci yarısı başlarken, 19 Mayıs'ta sezon tamamlanacak. Takvim yoğunluğu nedeniyle 17. ve 22. hafta mücadeleleri hafta içi oynanacak. Ayrıca 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimler nedeniyle 31. hafta müsabakaları 2-3-4 Nisan tarihlerinde yapılacak.

Büyükekşi: "Süper Lig'in kurumsal kimliğini yeniden inşaa edeceğiz"

Kura çekimleri öncesinde açıklamalarda bulunan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Bildiğiniz üzere Trendyol ile yaptığımız tarihi sponsorluk anlaşmasıyla liglerimizin yeni adı Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. lig oldu. Böylece, Avrupa liglerinde İngiltere ve İspanya'dan sonra en büyük 3. isim sponsorluğu anlaşmasını imzaladık. Türk futbol tarihinin rekorunu kırdık. Geçtiğimiz sezon son haftalara kadar şampiyonluk yarışı devam etti. Bu büyük rekabet, ligimizin değerini arttırdı ve futbola yatırımı daha cazip hale getirdi. Yeni isim sponsorluğumuz ile birlikte, daha kaliteli, rekabetin ve heyecanın daha üst düzeyde olduğu bir sezon yaşayacağımıza inanıyorum. Her zaman ısrarla altını çizdiğim bir şey var o da; Türk futbolunun marka değerini arttırmak. Yükselen sponsorluk gelirlerimiz ve yeni yayın ihalesinde hedeflediğimiz artış çok önemli. Ancak tüm paydaşlar olarak, futbolun güzel ve eğlenceli taraflarını öne çıkarmamız da gerekiyor. Federasyon olarak bizim görevimiz, Türk futbolunun; marka değerini yükseltmek. Yapısal sorunlarını çözmek ve kulüplerimize yeni gelir kaynakları oluşturmak. Süper Lig'e ve tüm liglerimize değer katacak yeni projeler üretmek. Tüm bu alanlarda çalışmalarımızı, ailemizden aldığımız güçle büyük bir kararlılıkla sürdüreceğimizin bir kez daha altını çizmek isterim. Değerli konuklar, ligimiz şu an dünyanın en değerli 10 ligi arasında yer alıyor ve 100'den fazla ülkede yayınlanıyor. Ancak biz bunu yeterli görmüyoruz. Fikstür düzeni ve profesyonel liglerimizin marka değerini artırmak için, UEFA Şampiyonlar Ligi, Alman ve Belçika lig yapılarını yeniden düzenlemiş hypercube firmasıyla anlaştık. Önümüzdeki 6 ay süresince futbolcular, antrenörler, kulüpler, basın mensupları, yayıncılar ve futbol ailesinin tüm paydaşlarıyla görüşmeler yapacağız. Süper Lig, 1. Lig, 2. ve 3. Lig ve Türkiye Kupası'nda oynanacak format ve fikstür yapısını oluşturacağız. Diğer taraftan, ligimizi, dünyanın önde gelen ligleri arasında hak ettiği yerde konumlandırmak için hem marka değeri hem de ticari gelirlerini artırmaya yönelik yeni bir projeyi hayata geçirdik. Şampiyonlar ligi markasını oluşturan ekibin danışmanlığı ile çalışmalarımıza başladık. Süper lig Kulüpler Birliği Vakfı ve yayıncı kuruluşumuzla ilk toplantılarımızı yaptık. Paydaşlarımızla birlikte ortak bir akılla Süper Lig'in kurumsal kimliğini yeniden inşaa edeceğiz. Yeni sponsorluk modelleri oluşturarak ligimizde yer alan kulüplerimizin gelirlerini artıracağız" diye konuştu.

"Cumhuriyetimizin 100. yılına yaraşır yeni bir hikaye yazmaya ihtiyacımız var"

Türkiye'nin önde gelen müzisyenlerine ligin marka değerini arttırmak için özel bir marş hazırlattıklarını aktaran Büyükekşi, "Ligimizin heyecanını, coşkusunu ve gururunu hissettiren marşımızı bu akşam ara ara dinleme fırsatı buldunuz. Son halini yakında sizlerle paylaşacağız. Federasyon, takımlar, taraftarlar hep birlikte el ele verip, Cumhuriyetimizin 100. yılına yaraşır yeni bir hikaye yazmaya ihtiyacımız var. Bugün herkesi kucaklayan ve gururlandıran büyük bir yürüyüşe hep birlikte çıkıyoruz. Amacımız hepimizi futbol ile birleştiren yepyeni kahramanlık hikayeleri yazmak. Amacımız Türkiye'yi harekete geçirmek. Futbolumuzu ve ligimizi daha ileriye taşımak için ailemizin tüm üyelerinin bu vizyonla omuz omuza çalışması gerekiyor. Yeni sezonda bu hedefe ulaşmak için herkesin üzerine düşen sorumluluğun bilinciyle hareket edeceğine inanıyorum. Bu sezon geçmişten ders alarak bazı şeyleri daha farklı yapmak zorundayız. Aynı şeyleri yaparak farklı sonuçlar bekleme hatasına düşmememiz gerekiyor. Hep birlikte, tribünlerin dolduğu, daha çok kadın ve çocuk futbolseverlerin maça geldiği, futbol güzelliklerinin, kalitesinin konuşulduğu bir futbol iklimi oluşturmak zorundayız. Türkiye futbol federasyonu olarak eşit, şeffaf, adil, tarafsız yönetim anlayışı ile tüm kurullarımızla birlikte Türk futboluna güveni hep birlikte inşaa edeceğiz. Sizlerin de bildiği gibi, deprem felaketi nedeniyle ligden çekilmek zorunda kalan Hatayspor ve Gaziantep Futbol Kulübü'müzün de yeniden katılımıyla 20 takımımızın mücadele edeceği bir sezon geçireceğiz" şeklinde konuştu.

Ali Koç: "TFF'nin adil bir standart yakalaması lazım"

Kura çekimi öncesi açıklamalarda bulunan Kulüpler Birliği ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Değişik bir fikstür çekimindeyiz. 6 senedir başkanlık yapıyorum farklı bir ortam olmuş. Bizler için önemli bir dönem. Hayırlı uğurlu olsun. Yeni sponsorlara aramıza hoş geldin diyorum. Bazıları ligimiz değersiz olduğunu düşünürken, özel sektörden ismin sponsor olması güzel oldu. Kulüpler adına teşekkür ediyorum. Çok sorunumuz var. Çok sorununuz var. Dertlerimiz var ama 3 konuyla özetlemek istersek. Finansal sorunlarımız var. Adil rekabet ortamının sağlanması ve TFF'nin adil bir standart yakalaması lazım. Çıkabilecek durumda değil. Bıçak kemiğe dayandı deldi geçti. Yüzleşmek sorunu çözmek için önemli. 7-8 senelik dönemde belimizi bükmüş durumda. Kur, bizleri daha çok ilgilendiriyor. Gelirlerimizin yüzde 80'ni TL, giderlerimizin yüzde 70'i dolar. Giderlerimiz geçen seneye göre 2 kat arttı. Bu durum tek başına kulüplerin içinden çıkılmaz hale gelmiştir. 2016'da 500 milyon dolarlık ihale yaptık. Şuan 100 milyona kadar düştü. TFF'nin payını çıkardığımız zaman 86 - 87 milyona kadar iniyor. TL'ye dönülmesi, federasyonun anlamsız indirimlerinin kabul etmesini anlaşmış değiliz. Bence yakıncı kuruluş haklı. Doğruyu yapıyorlar ve çıkarlarını koruyorlar. Sorun sizden önceki federasyon yönetiminde. Ben artık yayıncı kuruluşa öfkeli değilim. Akıllı tüccar olarak haklarını korumaya biliyor. Anadolu takımlarının gelirlerinin 80'i 90'ı yayın geliri" ifadelerine yer verildi.

Çağlayan Çetin: "Biz de bu ailenin bir parçası olarak görüyoruz"

Bu sezon ligin isim hakkını alan Trendyol firmasını CEO'su Çağlayan Çetin ise düşüncelerini aktararak, "Kabul ederseniz artık biz de bu harika ailenin bir parçası olarak görüyoruz kendimizi. Hepinize sonsuz teşekkür ederiz. Ülkemizin spor alanında gösterdiği gelişimi heyecanla izliyoruz. Birbirinden yetenekli ve kaliteli futbolculardan, harika bir teknik ve idari kadrodan oluşan A Milli Futbol Takımımız Almanya 2024 yolunu yarıladı. Onlara sonsuz güveniyoruz. Biz de ilk yurtdışı ofisimizi Almanya'da açtık. Daha ilk yılımızda en hızlı büyüyen ve en popüler moda markası olduk.; inanıyoruz ki milli takımız da Almanya'daki şampiyonada çok başarılı olacak. Pazar gecesi de Amerika'da dünyanın bir numarası olan kadın voleybol takımımıza coşkuyla sevindik. Dün akşam Akif Başkan ve kaptanımız Eda'yı tebrik ederken çok duygulu anlar yaşadık. Ülkenin çocuklarıyla, gençleriyle gurur duyması için, bu ülkenin sporda bir marka olması için yapılacak ne varsa yanlarındayız" ifadelerini kullandı.

11-12-13-14 Ağustos'ta oynanacak ilk hafta maçları şu şekilde:

Kayserispor - Galatasaray

Pendikspor - Hatayspor

Kasımpaşa - MKE Ankaragücü

Alanyaspor - Başakşehir

Adana Demirspor - Çaykur Rizespor

Fatih Karagümrük - Beşiktaş

Trabzonspor - Antalyaspor

Fenerbahçe - Gaziantep FK

Sivasspor - Samsunspor

Konyaspor - İstanbulspor

Derbi maçlarının programı şöyle:

2. hafta: Galatasaray - Trabzonspor

5. hafta: Trabzonspor - Beşiktaş

9. hafta: Galatasaray - Beşiktaş

11. hafta: Fenerbahçe- Trabzonspor

15. hafta: Beşiktaş - Fenerbahçe

18. hafta: Fenerbahçe Galatasaray