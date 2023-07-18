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Pişkin taksiciden müşteriye: Binmeden önce taksicinin nereye gideceğini sor

Beylikdüzü'nde müşterisinin söylediği adrese gidemeyeceğini söyleyen taksici, kadına, "Binmeden önce taksicinin nereye gideceğini sor" diye de tavsiye verdi. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 18 Temmuz 2023 22:09, Son Güncelleme : 18 Temmuz 2023 22:11
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Pişkin taksiciden müşteriye: Binmeden önce taksicinin nereye gideceğini sor

Olay, öğle saatlerinde Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Avcılar'a gitmek isteyen bir kadın, yol üzerindeki 34 THK 23 plakalı taksiyi durdurarak bindi. Sürücüye Avcılar'da bir adrese gitmek istediğini söyleyen kadın, taksicinin o konuma gitmeyeceğini ve Esenyurt tarafına gittiğini duyunca şaşkınlık yaşadı. Kadın, yoldan müşteriyi alıp istediği yere bırakması gerektiğini söyledikten sonra şoför, "Taksiye binmeden önce sürücünün nereye gideceğini sormalısınız" diye karşılık verdi.

Diyalog sonrası yolcu, taksiden inerken ikili arasında yaşanan ilginç diyalog kadının cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

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