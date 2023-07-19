19 Temmuz 2023'ten önemli gündem başlıkları.

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Körfez turunun son durağı Birleşik Arap Emirlikleri'nde, Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan tarafından El Vatan Sarayı'nda resmi törenle karşılanacak. İki lider, baş başa görüşmelerinin ardından anlaşmaların imza törenine katılacak. Erdoğan, Zayed tarafından onuruna verilen resmi akşam yemeğine iştirak edecek.

(Abu Dabi)

2- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak.

(Ankara/11.45)

EKONOMİ FİNANS

1- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği 2. Küresel Tarım Forumu"na katılacak.

(Samsun/10.00)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, iki ilde valilik ve belediyeyi ziyaret ederek gençlere bir araya gelecek.

(Adıyaman/Kahramanmaraş/10.30-20.30)

2- Futbolda Trendyol 1. Lig 2023-2024 Sezonu'nun fikstür çekimi, Türkiye Futbol Federasyonu Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak.

(İstanbul/19.00)

3- Fransa Bisiklet Turu'na, St Gervais Mont Blanc-Courchevel arasındaki 17. etap yarışıyla devam edilecek.