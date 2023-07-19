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Hatayspor Teknik Direktörü Demirel, herkese umut olmak istediklerini söyledi

"Her insanın kendi ailesini, kendi hanesini ayağa kaldırması gerektiğini düşünüyorum. Ben de Hatayspor'da bunu yapmaya çalışıyorum"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Temmuz 2023 07:55, Son Güncelleme : 19 Temmuz 2023 07:42
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Hatayspor Teknik Direktörü Demirel, herkese umut olmak istediklerini söyledi

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, yeni sezon öncesinde herkese umut olmak istediklerini belirterek, "Her insanın kendi ailesini, kendi hanesini ayağa kaldırması gerektiğini düşünüyorum. Ben de Hatayspor'da bunu yapmaya çalışıyorum." dedi.

Demirel, Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki Trendyol Süper Lig 2023-2024 Sezonu fikstür çekiminin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, tüm kulüplere başarılar diledi.

Hatayspor olarak her ilde, her statta Türk futboluna yakışır şekilde mücadele edeceklerini belirten Demirel, depremin ardından hayata tutunmak ve bölge halkına umut olmak gerektiğini söyledi.

Ligde ellerinden geleni yapacaklarını vurgulayan Demirel, şöyle konuştu:

"Lige tutunmaya çalışacağız. Düşmüşüz, kalmışız önemli değil, her şeyden önemlisi oradaki insanlara umut olmak. Futbol büyük bir organizasyon. Biz evimizi ayağa kaldırabiliyorsak, herkese umut olmak istiyoruz. Her insanın kendi ailesini, kendi hanesini ayağa kaldırması gerektiğini düşünüyorum. Ben de Hatayspor'da bunu yapmaya çalışıyorum ve inşallah depremzedelere bir nebze umut olabilirim."

- "Futbola başladığım ilk günden daha fazla heyecanım var"

Bu sezon maçlarını oynayacakları Mersin'de büyük destek gördüklerini dile getiren Demirel, Mersin halkı için formalardan birini lacivert-kırmızı yaptırdıklarını bildirdi. Demirel, "Ama bundan sonra her gittiğimiz statta Hatayspor herkesin ikinci takımı olacaktır. Misafirperverlik yapacaklardır. Biz de elimizden geldiğince hem Türk insanına hem Türk futboluna layık olacak şekilde mücadele edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Demirel, Hatay ve Hatayspor'un her zaman kendisi için ayrı bir yeri olacağını, bu nedenle sezon başında gelen teklifleri değerlendirmeyip takımdan ayrılmadığını anlatarak, şunları kaydetti:

"Hatayspor benim için hep en üst seviyede olacaktır. Orada çok insan tanıdım, tanıdığım çok insanı kaybettim. Hem onları unutmamak hem de Hataylıları, 11 ilimizdeki depremzedeleri ayağa kaldırmak adına burada kaldım. Çok heyecanlıyım. Futbola başladığım ilk günden daha fazla heyecanım var. İnşallah oradaki insanlara umut olmak adına elimden geleni yapacağım."

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