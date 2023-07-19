Fırsatçılar fiyatları aksesuarla şişiriyor

Ticaret Bakanlığı tarafından 15 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak kaydı ile alınan 'İlandaki ikinci el otomobil fiyatı, sıfır fiyatını geçemez' kararı, piyasada karşılık bulmuyor. Otomobil ilanlarının birçoğunun cezaya yakalanmamak için sıfır fiyatının altına çekildiği görülüyor.Ancak ilan açıklamalarında 'aracımda aksesuar vardır, fiyata dahil değildir' ibareleri yer alıyor. Yine birçok otomobil ilanının açıklama kısmında 'Gerçek fiyat değildir, arayın görüşelim' yazdığı görülüyor. Her yolu deneyen fırsatçılar bu kez de 'aksesuar' oyununa başvuruyor.

CEZAYA TAKILMIYORLAR

İlanlar incelendiğinde otomobil fiyatlarının resmi olarak sıfır fiyatının aşağısında olduğu ama araçta aksesuar bulunduğu ifade ediliyor. Aksesuar fiyatları ise oldukça dikkat çekici.

KAAN ZENGİNLİ-