İstanbul'da sahte para operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sahtecilik suçuyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

Bağcılar ilçesinde sahte para bulunduğu gerekçesiyle belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, 1 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adreste yapılan aramada tavandaki lambanın arkasına, mutfak eşyalarının arasına ve çeşitli yerlere gizlenmiş sahte 98 bin dolar, 198 bin lira, 4 bin 400 avro ile 800 manat, para sayma makinesi, uyuşturucu ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, işlemleri için emniyette götürüldü.