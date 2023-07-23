Adalet Bakanlığı personel alımında KPSS puan türüne ayrım yapmalı

Adalet Bakanlığı tarafından; zabıt katipliği, cezaevi katipliği ve mübaşir pozisyonları için duyurusu yapılan sınavlara başvuracak adayların Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) 70 ve üzeri puana sahip olması gerekmektedir.

Bu yazıda; yargı personeli alımında KPSS puan türlerinden sadece birisinden alınan 70 puanın yeterli görülmesinin sebep olduğu hakkaniyetsizlik ile bu sorunun çözümüne ilişkin nelerin yapılması lazım geldiği hususları üzerinde durulacaktır.

Adalet Bakanlığı'nın personel alımı için yaptığı duyurularda; adayların KPSSP3, KPSS93 ve KPSS94 türlerinden herhangi birisinden 70 ve üzeri puan almış olmayı yeterli görmektedir. Yargı personelinin gireceği sınavın bu şekilde yapılması hak değildir. Şöyle ki; zabıt katipliği, cezaevi katipliği ve mübaşir pozisyonları için sınavlara başvuran adaylar KPSS puan türüne bakılmaksızın sıralamaya girmektedir. Adaylar, başvurduğu mahale sınav izni verilen kadronun yönetmelikte belirlenen katı olacak şekilde sıralanmaktadır. Sıralama KPSS puan türüne bakılmaksızın KPSS puanı en yüksek olandan, en düşük olana doğru olacak şekilde yapılmaktadır. KPSS P3'ten 80 alan kişi ile KPSS 93'ten veya KPSS 94'ten 75 alan kişiler aynı sıralamaya tabi tutulmaktadır. Sıralamaya giren adaylar sözlü sınava girmektedir. Buradaki hakkaniyetsiz olan husus, KPSS'den hangi puan türü olursa olsun 70 ve üzeri puana sahip adayların sıralanmasıdır. Halbuki, KPSS'ye ortaöğretim mezunu olarak katılan kişinin sınavının zorluğu ile lisans mezunu olarak katılan kişinin sınav zorluğu aynı değildir.

İşte bu husus, KPSS puan türüne göre yapılan sıralamada göz ardı edilmektedir. KPSS puan türü ayrımı yapıldığında, nitelikli personel istihdamının da olacağı yadsınamaz.

NE YAPILMALIDIR ?

Adil bir sınav için; adayların mezuniyetlerine göre katıldığı KPSS puan türü ayrımı yapılmalı ve mezuniyetlerine göre KPSS puan türü sınav başvurusunda göz önünde bulundurulmalı, sınav izni verilecek kişi sayısı da bu ayrıma göre belirlenmelidir.

Konunun önemi ilgililer tarafından dikkate alınıp gerekli düzenlemelerin yapılması dileğiyle.

ÇOTANAK



