Denizli'de trafik kazasında 2 kişi öldü
Denizli'nin Buldan ilçesinde, devrilen otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Temmuz 2023 10:25, Son Güncelleme : 19 Temmuz 2023 10:27
Adem Uzuner'in (45) kullandığı 20 RK 609 plakalı otomobil, Cumhuriyet Mahallesi yakınlarında şarampole yuvarlandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri sürücü Uzuner ile araçtaki Fevzi Maden'in (45) öldüğünü belirledi.
Cenazeler incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.
Hayatını kaybedenlerin çalışmak için tarlaya gittikleri öğrenildi.