Yapılan ankete göre Akdeniz Bölgesi'nde en başarılı belediye başkanları
ALF Araştırma Şirketi, halkın belediye başkanları ile ilgili kanaatleri konusul u araştırma sonucunu sosyal medyadan paylaştı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 19 Temmuz 2023 10:57, Son Güncelleme : 19 Temmuz 2023 11:09
ALF Araştırma şirketinin paylaşımı şu şekilde:
Halkın Belediye Başkanları ile ilgili Kanaatlerini" tespit etmek amacıyla, yaptığımız araştırma sonuçları bu kez Akdeniz Bölgesi'nden. 9-14 Temmuz 2023 tarihinde 6200 kişi ile yüzyüze yapılan araştırma sonuçlarına göre Akdeniz Bölgesi'nin "EN Başarılı" 10 İlçe Belediye Başkanı.