Dolar günü düşüşle kapattı
Güne yatay bir seyirle başlayan dolar, günü 26,90 TL'den tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Temmuz 2023 18:08, Son Güncelleme : 19 Temmuz 2023 18:36
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, dün ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|SALI
|ÇARŞAMBA
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|26,9390
|26,9400
|26,9000
|26,9010
|Avro
|30,2800
|30,2810
|30,1580
|30,1590
|Sterlin
|35,8490
|35,9620
|35,0550
|35,1680
|İsviçre Frangı
|31,9170
|32,0770
|31,6620
|31,8210
|ANKARA
|ABD Doları
|26,9090
|26,9890
|26,8700
|26,9500
|Avro
|30,2400
|30,3200
|30,1180
|30,1980
|Sterlin
|35,7890
|35,9990
|34,9950
|35,2050