İmamoğlu ve CHP'li kurmayların toplantı kaydı sızdırıldı

CHP'deki 'değişim' tartışmalarının en güçlü ismi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP'li üst düzey isimlerin düzenlediği çevrimiçi toplantının bir kısmının kaydı Youtube'a sızdırıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı seçimini Tayyip Erdoğan'a kaybetmesi sonrası, partide 'değişim' tartışmaları başlamıştı.

İmamoğlu tartışmanın en güçlü aktörüyken, Kılıçdaroğlu sık sık 'yola devam etme'ye dair mesajlar veriyor.

Bugün geç saatlerde Youtube'a sızdırılan 'İŞTE YÜZYILIN İHANETİ! KILIÇDAROĞLU'NA TARİHİ İHANET!' başlıklı videoda İmamoğlu ile Engin Altay, Onursal Adıgüzel, Bülent Tezcan, Tekin Bingöl, Muharrem Erkek, Gökhan Günaydın gibi isimler yer alıyor.

Kesiti paylaşılan toplantının ne zaman düzenlendiği belirsiz fakat videoda katılımcıların, parti meclisi üyelerinin bir bildiri olarak imzalayacağı metinle olağanüstü kurultay toplamayı planladığı anlaşılıyor.

Kurmaylar başka üst düzey isimlerden de bahsederek kampanyaya katılacaklarını işaret ediyor.

Bunun yanında CHP'de kurultay süreci çoktan başladı. 10 Eylül'de ilçe kongreleri sona erecek ve 16 Eylül'de il kongreleri başlayacak. 15 Ekim'deyse CHP parti meclisi büyük kurultay için tarih belirleyecek.

Bülent Tezcan vurgusu

Video, 'Değişim Gerçeği' isimli bir Youtube kanalından paylaşıldı. Kanalın kuruluş tarihi 18 Temmuz 2023 olarak gözüküyor.

Videonun bilgi kısmında söz konusu ekibin İmamoğlu'nun 'A takımı' olduğu yazılırken toplantıda olmayan veya paylaşılan kesitte görülmeyen bazı isimler de sıralanmış: "Bülent Tezcan, Tekin Bingöl, Muharrem Erkek, Özgür Özel, Gökhan Günaydın, Onursal Adığüzel, Selin Sayek Böke, Veli Ağbaba, Engin Altay, Engin Özkoç, Hakkı Süha Okay, Veysi-Hakan Uyanık, Pınar Uzun, Gökan Zeybek, Sevgi Kılıç."

Kanalın ve videonun kapağında özellikle Bülent Tezcan'ın fotoğrafı koyulurken, videonun bilgi kısmında ayrıca şunlar yazıyor:

"Tamamı partiye çökmüş, dönemlerdir her türlü malı götürmüş, son seçimde milletvekili listelerini yapmış kişiler. DEĞİŞİM MANİFESTOSUNU BÜLENT TEZCAN YAZIYOR, ÖRGÜTLERİ TEKİN BİNGÖL AYARLIYOR, GÖKHAN GÜNAYDIN PM'yi ORGANİZE EDİYOR. MURAT ONGUN BELEDİYE PARASIYLA 'YENİ MYK ÜYELERİNİ' SOSYAL MEDYADA LİNÇ ETTİRİYOR. TANJU GENEL MERKEZE ATATÜRK'ÜN KOLTUĞUNU ATIYOR. AYAĞA KALK CHP ÖRGÜTÜ! İHANEYİ GÖR!!! PARTİNE SAHİP ÇIK!!!"