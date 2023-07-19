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KPSS oturumları 23 Temmuz'da başlıyor

2023-KPSS Lisans Sınavı'nın Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumları 23 Temmuz'da, Alan Bilgisi oturumları 29-30 Temmuz'da, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) oturumu ise 6 Ağustos'ta yapılacak

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Temmuz 2023 11:49, Son Güncelleme : 19 Temmuz 2023 11:51
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KPSS oturumları 23 Temmuz'da başlıyor

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2023-KPSS Lisans Sınavı'nın Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumlarının 23 Temmuz'da, Alan Bilgisi oturumlarının 29-30 Temmuz'da, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) oturumunun ise 6 Ağustos'ta yapılacağını bildirdi.

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 81 il ve Lefkoşa'da uygulanacak sınavlar, 23 Temmuz'da Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri oturumlarıyla başlayacak.

Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumu saat 10.15'te, Eğitim Bilimleri oturumu öğleden sonra 14.45'te uygulanacak. Alan Bilgisi Sınavları 29-30 Temmuz'da, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ise 6 Ağustos'ta yapılacak.

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, 23 Temmuz'da yapılacak Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumuna 924 bin 168 adayın başvuru yaptığını bildirdi.

Bu adayların 572 bin 20'sinin öğleden sonraki Eğitim Bilimleri oturumuna da katılacağını belirten Ersoy, 29-30 Temmuz'da yapılacak Alan Bilgisi oturumlarına 85 bin 236 adayın, 6 Ağustos'ta uygulanacak ÖABT'ye ise 452 bin 658 adayın başvuru yaptığı bilgisini paylaştı.

- "Deprem bölgesinden 400 binin üzerinde başvuru"

Deprem bölgesindeki illerden yapılan başvurunun yüksek olduğunu aktaran Ersoy, "2023-KPSS oturumlarına 400 binin üzerinde deprem bölgesinden başvuru geldi. Bizler tüm imkanlarımızla depremzede adaylarımızın yanında olacağız. Bölgede uyguladığımız diğer sınavlarda olduğu gibi bu sınavın da sağlıklı şekilde yapılması için tüm tedbirlerimizi alıyoruz." ifadelerini kullandı.

Tüm oturumlarda emniyet de dahil 178 bin 352 görevlinin yer alacağını bildiren Ersoy, bu kişilerin görevleriyle ilgili gerekli eğitimi alarak sahada olacağını belirtti.

Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri oturumlarına yaklaşık 2 bin engelli adayın başvurduğunu, adayların sınavda karşılaşabileceği tüm engelleri ortadan kaldırdıklarını belirten Ersoy, oturumlara başvuran adayların 18-68 yaşlarında olduğunu aktardı.

Ersoy, başvuruların 22-30 yaş aralığında yoğunlaştığını, bu yaş grubunda 600 binden fazla başvuru yapıldığını bildirerek, sınavın yapılacağı tüm illerde, sınav koordinatörleriyle sürekli temas halinde olduklarını, tüm sınav sürecinin ve alınan güvenlik önlemlerinin diğer kurumlarla işbirliği içerisinde yürütüldüğünü kaydetti.

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