Afyonkarahisar'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Dişli beldesi yakınlarındaki yol kontrolünde bir aracı durdurdu.

Ekipler, kimlik kontrolü yaptığı Ü.Ç. hakkında FETÖ'ye üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğunu tespit etti.

Gözaltına alınan hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.