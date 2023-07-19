Ticaret Bakanlığı Mersin, Bursa ve Balıkesir'de marketlerdeki fiyat ve etiketleri denetledi

KKTC tarihinin en büyük projesi Ercan Havalimanı hizmete giriyor!
KKTC tarihinin en büyük projesi Ercan Havalimanı hizmete giriyor!
Adli tatil yarın başlıyor
Adli tatil yarın başlıyor
KPSS oturumları 23 Temmuz'da başlıyor
KPSS oturumları 23 Temmuz'da başlıyor
Sayıştay denetçi yardımcısı eleme sınavı başvuruları başladı
Sayıştay denetçi yardımcısı eleme sınavı başvuruları başladı
Benzin fiyatı uçtu LPG can simidi oldu
Benzin fiyatı uçtu LPG can simidi oldu
Vergi yükü yüzde 71,5 arttı
Vergi yükü yüzde 71,5 arttı
Mezuniyet töreninde LGBT sapkınlığı propagandası
Mezuniyet töreninde LGBT sapkınlığı propagandası
Konut dönüşüm projelerinde Yarısı Bizden'de anlaşanlara öncelik
Konut dönüşüm projelerinde Yarısı Bizden'de anlaşanlara öncelik
Elazığ'da otobüs ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 34 kişi yaralandı
Elazığ'da otobüs ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 34 kişi yaralandı
Ali Koç dolar kurundan yakındı: Bıçak kemiğe dayandı
Ali Koç dolar kurundan yakındı: Bıçak kemiğe dayandı
4 Parti, TBMM'yi olağanüstü toplantıya çağırdı
4 Parti, TBMM'yi olağanüstü toplantıya çağırdı
Faiz kararı öncesi piyasalar hareketli: Dolar ve gram altın rekor kırdı
Faiz kararı öncesi piyasalar hareketli: Dolar ve gram altın rekor kırdı
İYİ Parti, ÖTV zamlarının iptali için Danıştayda dava açtı
İYİ Parti, ÖTV zamlarının iptali için Danıştayda dava açtı
Adalet Bakanlığı memuru ve öğretmen Cilo buzullarında hayatını kaybetti
Adalet Bakanlığı memuru ve öğretmen Cilo buzullarında hayatını kaybetti
Çanakkale'deki orman yangını 52 saat sonra kontrol altına alındı
Çanakkale'deki orman yangını 52 saat sonra kontrol altına alındı
Erdoğan, Katar Emiri Al Sani'ye Togg hediye etti
Erdoğan, Katar Emiri Al Sani'ye Togg hediye etti
CHP, Meclis'in olağanüstü toplanması için başvurdu
CHP, Meclis'in olağanüstü toplanması için başvurdu
Dünyanın en güçlü pasaportları belli oldu
Dünyanın en güçlü pasaportları belli oldu
Dolar 27 TL sınırına dayandı
Dolar 27 TL sınırına dayandı
Aynı ev, iki farklı fiyat! Eski Türk filmlerindeki hikayeler tekrar başladı
Aynı ev, iki farklı fiyat! Eski Türk filmlerindeki hikayeler tekrar başladı
İki bakanlık afet bölgesindeki çocukların eğitimi için işbirliği yapacak
İki bakanlık afet bölgesindeki çocukların eğitimi için işbirliği yapacak
Ankara'da toplu ulaşıma yüzde 57 zam
Ankara'da toplu ulaşıma yüzde 57 zam
Ege Üniversitesi eski Rektörü FETÖ'den tutuklandı
Ege Üniversitesi eski Rektörü FETÖ'den tutuklandı
Bakanlık MKE'nin kapsül fabrikasındaki patlamayla ilgili inceleme başlattı
Bakanlık MKE'nin kapsül fabrikasındaki patlamayla ilgili inceleme başlattı
Ana sınıfı, ilkokul ve ortaokula başlayacakların e-Kayıt sonuçları açıklandı
Ana sınıfı, ilkokul ve ortaokula başlayacakların e-Kayıt sonuçları açıklandı
Thodex dolandırıcısına savcılık 40 bin yıl hapis talep etti
Thodex dolandırıcısına savcılık 40 bin yıl hapis talep etti
MKE kapsül farbrikasında patlama, 4 kişi yaralandı
MKE kapsül farbrikasında patlama, 4 kişi yaralandı
MEB'den 'ruhsatsız' eğitim kurumlarına 'ceza' uyarısı
MEB'den 'ruhsatsız' eğitim kurumlarına 'ceza' uyarısı
Sabah Gazetesi: FETÖ yeni bir sinsi plan içinde
Sabah Gazetesi: FETÖ yeni bir sinsi plan içinde
Euro'da tarihi zirve: 30 TL'yi geçti
Euro'da tarihi zirve: 30 TL'yi geçti
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Ticaret Bakanlığı Mersin, Bursa ve Balıkesir'de marketlerdeki fiyat ve etiketleri denetledi

Bursa Ticaret İl Müdürü İsmail Aslanlar:- "Raflarda fiyat etiketlerine, etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasındaki uyumsuzluğun olup olmadığına bakıyoruz. Satıştan kaçınma var mı, stokçuluk yapılıyor mu inceliyoruz"- Mersin Ticaret İl Müdürü Hüseyin Güçlü:- "Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yapan üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler hakkında 33 bin 127 liradan 4 milyon 458 bin 600 liraya kadar idari para cezası verilebilmektedir"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Temmuz 2023 12:24, Son Güncelleme : 19 Temmuz 2023 13:34
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Ticaret Bakanlığı ekipleri, Mersin, Bursa ve Balıkesir'deki marketlerde temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik fahiş fiyat ve etiket denetimi yaptı.

Bakanlığın yurt genelinde çeşitli illerde market denetimleri sürerken Mersin, Bursa ve Balıkesir'deki marketlerde yaptığı temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik fahiş fiyat ile etiket denetimlerini Anadolu Ajansı (AA) ekipleri de izledi.

Türkiye çapında denetimlerine devam eden Ticaret Bakanlığı, akaryakıttaki fiyat düzenlemeleri ve bazı mevsimsel fiyat dalgalanmalarını bahane ederek fahiş fiyat, stokçuluk ve tüketicileri aldatıcı uygulamalarda bulunanların tespiti için denetimlere hız verdi.

Bakanlık, turizm ve ticarette hareketliliğin yoğunlaştığı bu dönemde vatandaşlardan gelen şikayetleri daha sıkı takip edebilmek için sahadaki personel sayısını da artırdı.

Denetimlerde ekipler, marketlerde sebze, meyve, bakliyat, makarna, şarküteri, sıvı yağ, temizlik malzemesi gibi temel gıda ve ihtiyaç maddelerine yönelik fiyatları inceledi.

Ürünün etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasında fark bulunup bulunmadığı, fahiş fiyat olup olmadığı, etiketlerdeki ürün fiyatının son değişim tarihi ve önceki fiyatı gibi bilgilere bakılan denetimlerde, meyve sebzelerin menşe ve geliş fiyat bilgisi de Hal Kayıt Sistemi (HKS) üzerinden kontrol edildi.

- Fahiş fiyat ve stokçuluğa 4 milyon 458 bin 600 liraya kadar para cezası veriliyor

Mersin Ticaret İl Müdürü Hüseyin Güçlü, AA muhabirine, kent genelindeki marketlerde fahiş fiyat artışı, stokçuluk ve etiket denetimlerinin aralıksız sürdüğünü söyledi.

Denetimlerdeki tespit ve inceleme sonuçlarının tutanakla kayıt altına alındığını aktaran Güçlü, şöyle konuştu:

"Söz konusu tutanaklar ve belgeler müdürlüğümüz tarafından incelendikten sonra Bakanlığımız bünyesinde bulunan Haksız Fiyat Değerlendirme Kuruluna iletilmektedir. Kurul, gerekli inceleme ve değerlendirmelerinin ardından fahiş fiyat artışı yapan işletmelere yönelik idari yaptırım kararı almaktadır. Kurul tarafından fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yapan üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler hakkında 33 bin 127 liradan 4 milyon 458 bin 600 liraya kadar idari para cezası verilebilmektedir.

Fiyat etiketi denetimlerinde ise ürünün yer aldığı rafta etiketinin olup olmadığını, ürünün raftaki fiyatı ile kasadaki fiyatının aynı olup olmadığını kontrol etmekteyiz. İlgili mevzuata göre aykırılığın tespiti durumunda her bir etiket başına 1371 lira idari para cezası uygulanmaktadır."

- "Piyasa denetimlerimiz Bursa genelinde devam ediyor"

Bursa Ticaret Müdürlüğü ekipleri de temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik fahiş fiyat ile etiket denetimi yaptı.

İl Ticaret Müdürü İsmail Aslanlar, yaptığı açıklamada, vatandaşlardan gelen tüm şikayetleri tek tek değerlendirerek denetimlerle bunları sonuçlandırdıklarını belirtti.

Denetimlerin marketlerdeki temel gıda ve ihtiyaç maddeleri olmak üzere tüm ürünlerde yapıldığını, özellikle fahiş fiyat artışı üzerine yoğunlaşıldığını aktaran Aslanlar, "Raflarda fiyat etiketlerine, etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasındaki uyumsuzluğun olup olmadığına bakıyoruz. Bununla birlikte fiyatların fahiş olup olmadığına, etiketlerdeki ürün fiyatının son değişim tarihi ve önceki fiyat bilgilerine, meyve ve sebze reyonlarında ise ürün künyelerinin bulunup bulunmadığına bakarak Hal Kayıt Sistemi Mobil Uygulama üzerinden ürünleri sorguluyoruz. Satıştan kaçınma var mı, stokçuluk yapılıyor mu inceliyoruz." ifadesini kullandı.

İl genelinde yılın 6 ayındaki 550 işletmede 4 bin 400 ürünün denetlendiğini, toplamda 1 milyon 727 bin 204 lira para cezası verildiğini aktaran Aslanlar, "Piyasa denetimlerimiz Bursa genelinde devam etmekte olup, gerek Büyükşehir Belediyesi ve gerekse ilçe belediyeler de denetimlerini kendi görev alanlarında yaparak, denetim sürecinde tanzim etmiş oldukları aykırılıklara ait tutanaklarını müdürlüğümüze göndermekte ve gereği yapılmaktadır." diye konuştu.

- "Etiketlerin tüketiciyi doğru bilgilendirmesini istiyoruz"

Balıkesir Ticaret Müdürlüğü ekipleri de marketlerde ürünlerde denetim yaparak etiket kontrollü yaptı.

İl Ticaret Müdürü İlhan Pehlivan, AA muhabirine, her gün denetimlerde bulunduklarını söyledi.

Haksız fiyat artışı, etiket ve kasa ile raf fiyatı uyuşmazlığı gibi konulara yoğunlaştıklarını ifade eden Pehlivan, şöyle konuştu:

"Etiketlerin tüketiciyi doğru bilgilendirmesini istiyoruz. Raf ve kasa fiyatı uyuşmazlığı varsa tüketici lehine olan fiyat uygulanmak zorundadır. Raftaki fiyat ürün için geçerlidir. Tüketici ürününü uygun fiyat üzerinden almalıdır. Eğer bu olmazsa tüketici, hakem heyetlerine başvurup aradaki fiyat farkını alabiliyor. "

Pehlivan, ilçe belediyelerinin de kendilerine denetimlerde destek verdiğini sözlerine ekledi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber