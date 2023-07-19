İmamoğlu'ndan 'sızdırılan toplantı' açıklaması

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medyada yayınlanan Zoom toplantısına ilişkin, "Partinin yöneticileriyle, parti meclisi üyeleriyle, eski, yeni milletvekilleriyle, ilçe başkanlarıyla, il başkanlarıyla konuşulur. Dolayısıyla bundan daha doğal bir şey yoktur. Bizim seçimden bu yana, bu ve benzeri belki 200'e yakın toplantımız olmuştur diyebilirim." dedi.

Sarıyer Beyaz Köşk'te, İBB'ye alınması planlanan otobüslerin sözleşme imza töreninde konuşan İmamoğlu, 125 araçla birlikte İETT'nin filo yaşının 10,5'ten 9,5'e düşeceğini söyledi.

Bu alımlarla beraber gençleşecek filo ile daha düzenli ve özenli bir hizmeti İstanbullulara sunacaklarını dile getiren İmamoğlu, ihaleyi yerli bir firmanın kazanmasının ve tamamen yerli üretimle araçların filoya katılmasının kendilerini sevindirdiğini kaydetti.

İmamoğlu'nun konuşmasının ardından İETT Genel Müdürü İrfan Demet ile AKIA Otomotiv Genel Müdürü Remzi Baka sözleşmeyi imzaladı.

- "Konuşulan mevzular partinin konularıdır"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, programın ardından basın mensuplarının sorularını cevaplandırdı.

Kendisinin başkanlığını yaptığı, CHP içindeki kurultay süreçlerinin konuşulduğu, sosyal medyada yer alan Zoom toplantısıyla ilgili soruya cevap veren İmamoğlu, "Partimin mevzuları partililerle konuşulur. Partinin yöneticileriyle, parti meclisi üyeleriyle, eski, yeni milletvekilleriyle, ilçe başkanlarıyla, il başkanlarıyla konuşulur. Dolayısıyla bundan daha doğal bir şey yoktur. Bizim seçimden bu yana, bu ve benzeri belki 200'e yakın toplantımız olmuştur diyebilirim. Bunlar devam edecektir, devam ediyor, gizli bir tarafı yok. Yarın da toplantımız var. Hatta bugün bile buna benzer toplantılarımız var. Hiçbir gizli tarafı yok. Konuşulan mevzular partinin konularıdır. Bunlarla ilgili hiçbir kelimesini sizin huzurunuzda konuşmayacağım. O masalarda konuşmaya devam edeceğim." diye konuştu.

İmamoğlu, toplantının sosyal medyaya sızdırılmasına ilişkin de "Onu tabii araştıracağız, bakacağız. Yani ne olmuş? Nasıl olmuş? Bunu seven kimler var, partinin içinde mi var, dışında mı var, ona da bakacağız. Ama biz partimizle ilgili mevzuları partimizin yetkilileriyle çekinmeden, açık ve seçik, kalbimizde ne varsa bir arada, bir aile meselesi gibi konuşuyoruz, konuşmaya devam edeceğiz. Oradan sağlıklı kararlar çıkması için de yapılan her işlemi takip edeceğiz." ifadelerini kullandı.