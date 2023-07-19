Edirne'de 5 FETÖ şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı

MSB'den yapılan açıklamada, "Hudutlarda mücadelemiz sürüyor. Yunanistan'dan ülkemize girmeye çalışan 3 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahısların FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." ifadelerine yer verildi.

Şüphelilerin FETÖ ile ilişkili olduğu tespit edildi.

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