Ümraniye'de alışveriş merkezinde güvenlik görevlisine bıçaklı saldıran zanlı yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Tepeüstü'nde bulunan bir alışveriş merkezinde elinde bıçak olan Enes İ. bağırarak çevresindeki kişileri tehdit etmeye başladı.

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