Rüşvet'ten yargılanan eski Belediye Başkanı'nın babası ve 'sözde avukat' beraat etti

2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, "rüşvet" suçundan yargılanan tutuksuz sanık E.V ile taraf avukatları katıldı. Eski Kıyıköy Belediye Başkanı Ender Sevinç'in babası Y. Sevinç duruşmaya katılmadı.

Duruşma, gelen belgelerin okunmasıyla başladı.

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanık E.V ve Y. Sevinç'in "rüşvet" ile "yargı görevi yapanı, bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs" suçlarından ceza verilmesini talep etti.

Bir süre ara verilen duruşmada mahkeme heyeti, her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil elde edilmediği gerekçesiyle sanıkların beraatine karar verdi.

- İddianameden

Kırklareli'nde rüşvet ve usulsüzlük iddiaları nedeniyle İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılan Kıyıköy Belediye Başkanı Ender Sevinç'in de aralarında olduğu 12 kişinin yargılandığı davada, dinlenecek bazı tanıklara ifadelerini değiştirmeleri yönünde Sevinç'in babası Y. Sevinç ile E.V'nin rüşvet teklif ettikleri iddiasıyla Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuş, Başsavcılık koordinesinde İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Sevinç'in babası Y. Sevinç çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, E.V. ise tutuklanmış, daha sonra tahliye edilmişti.