CHP'den sızdırılan zoom toplantısına dair ilk açıklama

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı.

Toplantıya ilişkin açıklamada bulunan Öztrak, ekonomideki gelişmeleri ele aldıklarını söyledi.

Bu gelişmelere ilişkin alınan ve alınacak tedbirleri gözden geçirdiklerini, CHP'li 81 il başkanının zamları protesto ettiğini belirten Öztrak, "'Mutfaklar yanarken, milletimize kemer sıktıranlar saraylarında sefa sürerken, millet iradesinin tecelligahı TBMM tatil yapmamalı' dedik. Meclisimizi olağanüstü toplantıya çağırma kararını da almıştık. Bundan sonra da zamma, zulme karşı çıkmayı sürdüreceğiz. Milletimizin sesi olmaya, bu gidişe 'dur' demeye devam edeceğiz." diye konuştu.

- "Genel Başkan, CHP gemisini limana hasarsız yanaştırmaya kararlıdır"

CHP Sözcüsü Öztrak, açıklamasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, partinin ileri gelen isimleriyle internet üzerinden toplantı düzenledi. Bu toplantının görüntüleri de sızdırıldı. Toplantıya ilişkin görüşlerinizi neler? Genel Merkez'in bu toplantıdan haberi var mıydı?" sorusuna Öztrak, şu yanıtı verdi:

"Ülke yangın yerine dönmüşken, millet zam zulüm altında inlerken Zoom konuşmayı doğru bulmayız. Partimizin kongreler süreci hızla ilerlerken, partimizin geleneklerine uymayan, hiyerarşisini dikkate almayan, etik olmayan toplantıları da doğru bulmayız. Yarışmaya 'evet' diyoruz. Ama bu süreçte partimizin yıpratılmasını da doğru bulmuyoruz. Partimizin Genel Başkanı ve Merkez Yönetim Kurulu, yüz yıllık Cumhuriyet Halk Partisi gemisini limana hasarsız yanaştırmaya kararlıdır. Bunu da yapacaktır."

Öztrak, yapılan Zoom toplantısından, Parti Genel Merkezi'nin haberinin olmadığını da bildirdi.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın gündeme getirdiği üç bakanlık ve MİT Başkanlığını içeren protokole ilişkin 'Öyle bir şey yok' demiştiniz. Özdağ, metnin Kılıçdaroğlu'nda da olduğunu söyleyerek iddiasının arkasında duruyor. Konuya ilişkin değerlendirmeniz nedir?" sorusunu, "İki genel başkan arasında yapılan görüşmeyle ilgili tartışmaların uzamasını doğru bulmuyoruz." şeklinde yanıtladı.