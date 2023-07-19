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Real Madrid kamp için ABD'ye gidiyor: Arda Güler de kadroda

Yeni sezon öncesi 23 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında hazırlıklarını ABD'de sürdürecek olan Real Madrid'in kamp kadrosu belli oldu. Milli oyuncu Arda Güler'de kadroda yer alıyor.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 19 Temmuz 2023 16:05, Son Güncelleme : 19 Temmuz 2023 16:08
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Real Madrid kamp için ABD'ye gidiyor: Arda Güler de kadroda

ABD'de 4 farklı şehirde 23 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek 'Soccer Champions Tour' a katılmak üzere ABD'ye hareket edecek olan Real Madrid 'in kamp kadrosu açıklandı. Kadroda yeni transferler Arda Güler, Jude Bellingham, Joselu' da yer aldı.

25 kişilik kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:

"Courtois, Lunin, Diego Pineiro, Fran, Carvajal, Militao, Alaba, Nacho, Odriozola, Lucas Vazquez, Fran Garcia, Rüdiger, Mendy, Bellingham, Kroos, Modric, Camavinga, Valverde, Tchouameni, Arda Güler, Nico Paz, Vini Jr, Rodrygo, Joselu ve Brahim Diaz"

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