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Ankara'da toplu ulaşıma yüzde 57 zam
Ankara'da toplu ulaşıma yüzde 57 zam
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İki ilde ulaşıma zam yapıldı

Antalya'da ulaşım ücretine yüzde 56 zam yapılması kararı alındı. Böylece 9 TL 60 kuruş olan tam ücret 15 TL'ye, 4 TL olan öğrenci 6,5 TL'ye, 8 TL 40 kuruş olan indirimli ücret ise 14 TL'ye yükseldi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından da şehir içi toplu taşıma ücret tarifesinde değişikliğe gidildiği bildirildi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 19 Temmuz 2023 18:02, Son Güncelleme : 19 Temmuz 2023 18:20
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İki ilde ulaşıma zam yapıldı

Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı UKOME Şube Müdürlüğü sekreteryasının organizesinde Ulaşım Koordinasyon Merkezi Başkanlığı (UKOME) Genel Kurulu bugün toplandı. Birçok kurum ve kuruluştan temsilcinin yer aldığı toplantıda ulaşım esnafının zam talebi görüşüldü. Alınan kararla birlikte toplu ulaşıma ortalama yüzde 56 oranında zam yapıldı.

Tam ücret 15 TL

Böylece 9 TL 60 kuruş olan tam ücret 15 TL, 8 TL 40 kuruş olan emekli ve öğretmen taşıma ücreti 14 TL, aktarma ücreti 5,5 TL oldu. 4 TL olan öğrenci ücretine ise 2,5 TL zam yapıldı. Taksimetre tariflerine ise zam uygulanmadı.

"17 TL olmasını istedik"

Yeni tarifenin yarın sabahtan itibaren tüm ilçeler ile birlikte uygulamaya konulacağı öğrenildi. Alınan kararı değerlendiren Antalya Otobüsçüler Esnaf Odası Başkanı Yasin Arslan, "UKOME toplantısı bitti. Yarın sabah uygulanacak. Biz 17 TL talep ettik. Son zamlarla birlikte bizim de maliyetlerimiz çok arttı. Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek'e teşekkür ederiz. Biz şartları sonuna kadar zorlayarak vatandaşımızı taşımaya devam edeceğiz. Onları mağdur etmeyeceğiz" dedi.

Kayseri'de toplu taşıma ücret tarifesinde değişikliğe gidildi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından şehir içi toplu taşıma ücret tarifesinde değişikliğe gidildiği bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, toplu ulaşım gider artışları dikkate alınarak yenilenen tarifeye göre, tam bilet fiyatı 11,50 lira, indirimli bilet fiyatı ise 6,25 lira olarak belirlendi.

Düzenleme kapsamında, abonman tam (aylık 150 biniş) 490 lira, abonman indirimli (aylık 150 biniş) 175 lira oldu.

Ayrıca toplu ulaşım kullanıcıları için 30 biniş kredili ve 300 TL ücretiyle yeni bir tam abonman kart kullanıma sunuldu.

80 dakika içerisinde 2 ücretsiz aktarma uygulamasına ise aynen devam edilecek.

İlçe toplu ulaşım tarifelerinin de yeniden belirlendiği güncel tarifenin 20 Temmuz 2023 tarihinden itibaren il genelinde uygulamaya başlanacağı bildirildi.

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