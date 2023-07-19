3,5 milyondan fazla adayın katıldığı YKS sonuçları yarın açıklanacak

2023 YKS sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebilecekler.

17-18 Haziran'da yapılan YKS'nin sonuçları yarın ilan edilecek.

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