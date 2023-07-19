3,5 milyondan fazla adayın katıldığı YKS sonuçları yarın açıklanacak
3,5 milyondan fazla adayın katıldığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları yarın açıklanacak. Sonuçlar https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden öğrenilebilecek.
Kaynak : TRT
Haber Giriş : 19 Temmuz 2023 16:57, Son Güncelleme : 19 Temmuz 2023 17:00
17-18 Haziran'da yapılan YKS'nin sonuçları yarın ilan edilecek.
Adaylar sonuçlara, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden erişilebilecek. (https://sonuc.osym.gov.tr/)
2023 YKS sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebilecekler.
Öğrenciler YKS'den alacakları puanlara göre üniversite tercihlerini yapacaklar.
2023 YKS Tercih Kılavuzu'nun açıklamasının ardından üniversite hayali kuran milyonlarca aday için tercih süreci başlayacak.