Vali müdahale etti, ekmek 7,5 liradan 6,5 liraya düşürüldü

Muğla İl Ticaret Müdürü Gülşah Savtekin, sürece yönelik yaptığı açıklamada, "Sayın valimizin ekmeğin bu fiyattan satılmaması yönünde bir girişimi oldu. Fırıncılar Muğla merkezde fiyatı 6,5 liraya çektiler. Diğer ekmek türlerine zaten karışılmıyor. Fakat somun ekmeğin fiyatının, vatandaşın alım gücü de dikkate alınarak 6,5 liraya çekilmesini istedi. Muğla genelinde somun ekmeğin fiyatının makul seviyede sürdürülmesi için Sayın Valimizin talimatı doğrultusunda ilgili tüm kurumlar gerekli çalışmaları yürütüyoruz" dedi.