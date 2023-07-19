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Antalya'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Antalya'da çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangına, 4 uçak, 2 helikopter, 6 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, 2 su tankeri ve çok sayıda personel müdahale etti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Temmuz 2023 19:58, Son Güncelleme : 19 Temmuz 2023 19:59
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Antalya'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Antalya-Isparta sınırındaki Karaot mevkisinde ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 uçak, 2 helikopter, 6 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, 2 su tankeri ve çok sayıda yangın söndürme ekibi alevlere müdahale etti.

Yangın, ekiplerin havadan ve karadan yoğun müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğü bölgede 10 dönümlük alan zarar gördü.

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