Antalya'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Antalya'da çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangına, 4 uçak, 2 helikopter, 6 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, 2 su tankeri ve çok sayıda personel müdahale etti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Temmuz 2023 19:58, Son Güncelleme : 19 Temmuz 2023 19:59
Antalya-Isparta sınırındaki Karaot mevkisinde ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 uçak, 2 helikopter, 6 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, 2 su tankeri ve çok sayıda yangın söndürme ekibi alevlere müdahale etti.
Yangın, ekiplerin havadan ve karadan yoğun müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğü bölgede 10 dönümlük alan zarar gördü.