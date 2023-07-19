Erdoğan ve Al Nahyan, Togg ile Abu Dabi caddelerinde
Erdoğan ve Al Nahyan, Togg ile Abu Dabi caddelerinde
TBB, KDV ve ÖTV artırımının iptali istemiyle dava açtı
TBB, KDV ve ÖTV artırımının iptali istemiyle dava açtı
Hukuku ikiye bölen kaza: Olası kast mı, bilinçli taksir mi?
Hukuku ikiye bölen kaza: Olası kast mı, bilinçli taksir mi?
İki ilde ulaşıma zam yapıldı
İki ilde ulaşıma zam yapıldı
Meclis, olağanüstü toplanıyor
Meclis, olağanüstü toplanıyor
3,5 milyondan fazla adayın katıldığı YKS sonuçları yarın açıklanacak
3,5 milyondan fazla adayın katıldığı YKS sonuçları yarın açıklanacak
200 iş insanı gitti: Katar'a hangi yatırımlar yapılacak?
200 iş insanı gitti: Katar'a hangi yatırımlar yapılacak?
5 kişinin öldüğü 'makas' kazasında sürücünün ifadesi ortaya çıktı
5 kişinin öldüğü 'makas' kazasında sürücünün ifadesi ortaya çıktı
Cerrahpaşa'da çalışanların geriye dönük alacakları taksitle ödeniyor iddiası
Cerrahpaşa'da çalışanların geriye dönük alacakları taksitle ödeniyor iddiası
Bakan Özhaseki: İstanbul depremi konusunda Ekrem Bey ile anlaştık
Bakan Özhaseki: İstanbul depremi konusunda Ekrem Bey ile anlaştık
KESK, toplu sözleşme taleplerini Çalışma Bakanı Işıkhan'a iletti
KESK, toplu sözleşme taleplerini Çalışma Bakanı Işıkhan'a iletti
KKTC tarihinin en büyük projesi Ercan Havalimanı hizmete giriyor!
KKTC tarihinin en büyük projesi Ercan Havalimanı hizmete giriyor!
Adli tatil yarın başlıyor
Adli tatil yarın başlıyor
KPSS oturumları 23 Temmuz'da başlıyor
KPSS oturumları 23 Temmuz'da başlıyor
Sayıştay denetçi yardımcısı eleme sınavı başvuruları başladı
Sayıştay denetçi yardımcısı eleme sınavı başvuruları başladı
Benzin fiyatı uçtu LPG can simidi oldu
Benzin fiyatı uçtu LPG can simidi oldu
Vergi yükü yüzde 71,5 arttı
Vergi yükü yüzde 71,5 arttı
Mezuniyet töreninde LGBT sapkınlığı propagandası
Mezuniyet töreninde LGBT sapkınlığı propagandası
Konut dönüşüm projelerinde Yarısı Bizden'de anlaşanlara öncelik
Konut dönüşüm projelerinde Yarısı Bizden'de anlaşanlara öncelik
Elazığ'da otobüs ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 34 kişi yaralandı
Elazığ'da otobüs ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 34 kişi yaralandı
Ali Koç dolar kurundan yakındı: Bıçak kemiğe dayandı
Ali Koç dolar kurundan yakındı: Bıçak kemiğe dayandı
4 Parti, TBMM'yi olağanüstü toplantıya çağırdı
4 Parti, TBMM'yi olağanüstü toplantıya çağırdı
Faiz kararı öncesi piyasalar hareketli: Dolar ve gram altın rekor kırdı
Faiz kararı öncesi piyasalar hareketli: Dolar ve gram altın rekor kırdı
İYİ Parti, ÖTV zamlarının iptali için Danıştayda dava açtı
İYİ Parti, ÖTV zamlarının iptali için Danıştayda dava açtı
Adalet Bakanlığı memuru ve öğretmen Cilo buzullarında hayatını kaybetti
Adalet Bakanlığı memuru ve öğretmen Cilo buzullarında hayatını kaybetti
Çanakkale'deki orman yangını 52 saat sonra kontrol altına alındı
Çanakkale'deki orman yangını 52 saat sonra kontrol altına alındı
Erdoğan, Katar Emiri Al Sani'ye Togg hediye etti
Erdoğan, Katar Emiri Al Sani'ye Togg hediye etti
CHP, Meclis'in olağanüstü toplanması için başvurdu
CHP, Meclis'in olağanüstü toplanması için başvurdu
Dünyanın en güçlü pasaportları belli oldu
Dünyanın en güçlü pasaportları belli oldu
Dolar 27 TL sınırına dayandı
Dolar 27 TL sınırına dayandı
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

TBB, KDV ve ÖTV artırımının iptali istemiyle dava açtı

Türkiye Barolar Birliği (TBB), Danıştayda iki ayrı dava açarak, Katma Değer Vergisi (KDV) oranlarının artırılmasına ilişkin 7346 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Özel Tüketim Vergisi'nin (ÖTV) artırılmasına ilişkin 7390 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı'nın iptali ve yürütmesinin durdurulmasını istedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Temmuz 2023 19:37, Son Güncelleme : 19 Temmuz 2023 19:43
Yazdır
TBB, KDV ve ÖTV artırımının iptali istemiyle dava açtı

TBB'den yapılan açıklamada, KDV artışına ilişkin düzenlemenin, Anayasa'nın 73. maddesinde öngörülen adil denge ilkesinden uzak olduğu, hak arama hürriyeti ile mülkiyet hakkının ihlaline sebebiyet verebilecek içerikte bulunduğu öne sürüldü.

Düzenlemenin, dava masraf ve harçlarının yükseltilmesini de öngörerek vatandaşın mahkemeye erişim hakkının önünde bir engel oluşturacağı savunuldu.

ÖTV'nin artırılmasına ilişkin düzenleme ve dayanak yasa maddesinin de vergilendirme yetkisini yasama organına veren Anayasa'nın 73. maddesine ve hukuki güvenlik ilkesini öngören 2. maddesine aykırı olduğu ileri sürüldü.

Bu nedenlerle, KDV ve ÖTV miktarlarının arttırılmasına yönelik Cumhurbaşkanı Kararları'nın iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle Danıştayda iki ayrı dava açıldığı bildirildi.

Dava dilekçesinde, düzenlemelerin iptali ile ÖTV artışına ilişkin düzenleme bakımından dayandığı yasa hükmünün iptali için Anayasa Mahkemesine başvurulması da talep edildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber