Düğün alışverişi dönüşü kaza yapan otomobildeki çocuk öldü

Araçta bulunan ailenin bu hafta sonu düğünlerinin olacağı, alışveriş ve davetiye dağıttıktan sonra evlerine dönerken kazanın meydana geldiği öğrenildi.

Sağlık durumları iyi olan diğer yaralılar ise Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Araçtan fırlayan 5 yaşındaki Bedri T. kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken yolda hayatını kaybetti.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net