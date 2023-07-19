1 kişinin öldüğü, 19 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili 11 kişi tutuklandı
Van'ın Erciş ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 19 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 18 şüpheliden 11'i tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Temmuz 2023 21:40, Son Güncelleme : 19 Temmuz 2023 22:38
Topraklı Mahallesi Deredam mezrasında 16 Temmuz'da aralarında husumet bulunan aileler arasında çıkan ve 17 yaşındaki V.D'nin ölümü, 19 kişinin yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan 18 kişinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen zanlılardan 11'i hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrolle serbest bırakıldı.