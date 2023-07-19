Pendik'te bir kişinin pompalı tüfekle öldürülmesi olayında 3 tutuklama

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün sabaha karşı Yayalar Mahallesi'nde silahlı kavga çıktığı ihbarı üzerine söz konusu adrese gitti.

Ekipler, metruk binada başından silahla vurulduğu tespit edilen 22 yaşındaki Ahmet Çal'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerinde boş tüfek kartuşu, fişek ve 85,3 gram esrar ele geçirildi.

Çal ile kaldıkları öğrenilen B.G. ve F.B'nin, silah sesini duyduklarında 3 kişinin kaçarak uzaklaştıklarını anlattıkları kaydedildi.

Yapılan çalışmalar sonucunda şüpheliler B.G. (21), G.D. (33), Y.D. (33), B.G. (25), S.K. (36) ve A.K. (22) yakalandı. Bu kişilerin adreslerindeki aramalarda pompalı tüfek ve 3 dolu tüfek kartuşu ele geçirildi.

Şüphelilerin çeşitli suçlardan emniyette toplam 58 kaydı olduğu belirlendi.

Sorgulamada, şüpheli G.D'nin pompalı tüfekle metruk binaya doğru ateş açtığı ve başından vurulan Çal'ın yaşamını yitirdiği tespit edildi.

"Kasten öldürme" suçundan adliyeye sevk edilen şüphelilerden G.D, Y.D. ve B.G. (25) tutuklandı. S.K. ve A.K. hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken, B.G. (21) serbest bırakıldı.