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Kosova'da FETÖ ile mücadele eden bürokrat cezalandırıldı

FETÖ'nün Balkanlar'daki üssüne dönüşen Kosova, bu kez de örgütle mücadele eden bürokratı cezalandırdı. MİT'in 2018 yılında 6 FETÖ'cüyü paketleyip Türkiye'ye getirmesine yardımcı olan Kosova İstihbarat Teşkilatı Başkanı Driton Gashi, 'Görevini kötüye kullandığı' iddiasıyla 4 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Daha önce de MİT'e yardım ettiği gerekçesiyle Gashi'nin yanısıra başbakan ve içişleri bakanı da görevden alınmıştı.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 20 Temmuz 2023 07:30, Son Güncelleme : 20 Temmuz 2023 07:21
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Kosova'da FETÖ ile mücadele eden bürokrat cezalandırıldı

Türkiye'nin terör örgütü FETÖ'yle mücadelesi hem yurt içinde hem de yurt dışında aralıksız sürerken, Kosova'da skandal bir karar alındı. 2018'de Kosova İstihbarat Teşkilatı (KİT) ve MİT'in ortak operasyonunda, örgütün Balkan yapılanmasına ağır darbe vurulmuş, 6 FETÖ'cü paketlenip Türkiye'ye getirilmişti. Operasyon'da Türkiye'yle birlikte çalışan ve FETÖ ile mücadelede aktif rol olan dönemin KİT Başkanı Driton Gashi, operasyon sonrası hakkında açılan "Görevini kötüye kullandığına ilişkin" dava sonucu 4 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. "İnsan hakları ihlali" kılıfıyla gerekçelendiren rezalet karar, FETÖ'nün bölgede hala devlet kurumlarına etki edebilecek kadar etkin olduğunu gözler önüne serdi.

TEMYİZE GİDECEK

Priştine Temel Mahkemesi, FETÖ'yle mücadeleye destek veren dönemin KİT Başkanı Gashi'ye 4 yıl sekiz ay hapis cezasına çarptırdı. Yargıç Violeta Namani, Gashi'nin görevi kötüye kullanmaktan suçlu bulunduğunu duyurdu. Gash, hapis cezasının yanı sıra, serbest kaldıktan sonra dört yıl süreyle herhangi bir kamu görevi yapmaktan da men edildi. Gashi'nin avukatı temyize gideceklerini söyleyerek, "Biz bu karardan memnun değiliz. Elbette itiraz edeceğiz. Tamamen haksızdır. Beraat etmesini bekliyorduk" dedi. Gashi ile birlikte yargılanan İçişleri Bakanlığı Vatandaşlık ve Göç Dairesi eski Müdürü Valon Krasniqi ve Sınır Polisi Göç ve Yabancılar Dairesi eski Başkanı Rrahman Sylejmani ise yeterli kanıt bulunamadığı için beraat etti.

HEDEF TAHTASINA KOYDULAR

Operasyon sonrası Gashi ve MİT operasyonuna destek veren Kosova yetkilileri hedef tahtasına konmuştu. Tepkilerin büyümesi üzerine Kosova Başbakanı Ramush Haradinaj, İçişleri Bakanı Sefaj ve İstihbarat Başkanı Gashi'yi görevden aldı. Haradinaj, operasyonun bilgileri dışında gerçekleştiğini belirtmiş, Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi de tutuklamalarla ilgili bilgisinin olmadığını duyurmuştu. O dönem başta ABD ve İngiltere olmak üzere çok sayıda ülke ve Batı medya organı, operasyonu hukuksuz olarak nitelemiş ve "insan hakları ihlali" kılıfıyla Kosova'yı baskı altına almıştı.

ERDOĞAN TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Haradinaj, ABD basınından VOA'ya verdiği demeçte 6 Türk vatandaşının kendisine bilgi verilmeden Türkiye'ye götürülmesini "Bu bir tür hırsızlık, Kosova'dan insan kaçırmadır" yorumunda bulunmuş ve Türkiye'yi hedef almıştı. Gelişme sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milli İstihbarat Teşkilatımız, Kosova'da yaptığı operasyonla bunların (FETÖ) Balkanlar'daki en üst düzey yöneticilerini paketledi. Ama üzüntüm var. Kosova'nın Başbakanı tuttu, istihbaratın başındaki kişiyle içişleri bakanını görevden aldı. Şimdi soruyorum, ey Kosova'nın Başbakanı, kimin talimatıyla sen böyle bir adım attın?" diyerek tepki göstermişti.

BALKANLAR YAPILANMASINA DARBE İNDİRİLMİŞTİ

Sonraki günlerde Gashi'yi görevden alan ve hedef tahtasına koyan Başbakan'ın FETÖ ile bağıntılı ortaya çıkmıştı. Haradinaj'ın çocuklarını FETÖ okullarında okuttuğu, bağış adı altında FETÖ'ye maddi yardımlarda bulunduğu iddia edilmiş, Başbakan'ın başta ülkesinde olmak üzere Balkanlar'daki FETÖ yapılanması kritik bir rolde olduğu açığa çıkmıştı. O dönem yakalanan 6 FETÖ'cünün, örgütün Balkanlar'dan sorumlu üst düzey yöneticisi olduğu ortaya çıkmıştı. Kosova'dan getirilen 6 FETÖ firarisi, Balkan ülkelerindeki faaliyetlerinin yanı sıra Türkiye'deki örgüt elemanlarının Avrupa ülkeleri ile ABD'ye kaçırılmasını da organize etmekle görevliydi. Güvenlik birimleri, tutuklananlar arasında bulunan Cihan Özkan'ın Balkan ülkelerinde toplanan himmet paralarını yöneterek bunları Pensilvanya'ya aktardığını tespit etmişti.

Muhammed Vefa Yürekli

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