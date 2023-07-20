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'Boğaziçi dikilerek maaş alan akademisyenlerin tekelinde'

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Naci İnci, "Üniversiteyi esir almaya çalışan bir kesim, diğer öğretim üyelerine baskı yapıyor. 'Araştırma yapmayın, röportaj vermeyin' diyorlar. 'Başarı sağlarsak yönetime yazılır' görüşü var. Yılların profesörü 'Bunlar ne der' diyerek konferansa katılamıyor" diye konuştu.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 20 Temmuz 2023 07:38, Son Güncelleme : 20 Temmuz 2023 07:43
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'Boğaziçi dikilerek maaş alan akademisyenlerin tekelinde'

Boğaziçi Üniversitesi'nde rektör atamasını protesto eden akademisyenlerin ayakta eylemi üç yıla yakındır sürüyor. 2 Ocak 2021 tarihinde başlayan protestolar üniversitenin eğitim sürecini de etkiliyor. Gazeteci Taha Hüseyin Karagöz'ün sunumuyla tvnet'te yayınlanan Sert Sorular programının bu haftaki konuğu Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Naci İnci oldu ve merak edilen tüm konulara yanıt verdi.

"Protestocu akademisyenlerin diğer öğretim üyelerini baskı altına alıyor"

İnci, aylardır dikilerek maaş alan protestocu akademisyenlerin tarihi eğitim kurumunu nasıl tekelleştirdiğini anlattı. Dünya savaş paradigmasını değiştiren işlere imza atan Selçuk Bayraktar'ın üniversitede verdiği konferansa akademisyenlerin katılmadığı örneğiyle durumu anlatan İnci, "Üniversiteyi esir almaya çalışan bir kesim, diğer öğretim üyelerine baskı yapıyor. 'Araştırma yapmayın, röportaj vermeyin' diyorlar. Yılların profesörü 'Bunlar ne der' diyerek konferansa katılamıyor" diye konuştu.

"'Başarı sağlarsak yönetime yazılır' görüşü var"

Provokatör akademisyenlerde "'Başarı sağlarsak yönetime yazılır' görüşü var" diyen İnci, "Üzücü olan bu. Üniversiteyi esir almaya çalışan bir kesim diğer öğretim üyelerine araştırma yapmayın diyorlar. Başarı çıkarsa bu yönetime sayılır diyorlar. Araştırmanızı yayınlamayın diyorlar. Sizin başarınızı kurumsal iletişim gidiyor, sizin yaptıklarınızı röportaj olarak yayınlayalım. Başka bir bölümde protestocu olan hocalardan birisini söyleyip bu ne der diyerek röportaj vermeye korkuyor. Korkan da yılların profesörü. Bu korku neden? Neden imtina ediyorlar?" ifadelerini kullandı.

"Neden 50 kişinin elinde neden esarete düşüyorsunuz?"

İnci sözlerinin devamında şunları söyledi:
(Karagöz'ün 'Konferansa katılmaya korkuyor, inisiyatif alamıyor, özgürlükçü ama bilim insanı' sözleri üzerine) Ben açıklama bulamıyorum. Üniversite neden özgür değil? Niçin arkadaşlarımız bu kadar esaret altında duruyorlar?
Kalkınma için neden el vermiyorsunuz? Neden 50 kişinin elinde neden esarete düşüyorsunuz?

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